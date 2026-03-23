В порту Приморска начался пожар из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Персонал эвакуирован, ведется тушение»,— передал он.

Ночью в аэропорту Пулково вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За время действия мер отменено 48 рейсов, задержано — более 50.

В общей сложности на момент публикации над Ленинобластью уничтожено 50 вражеских БПЛА. Атака продолжается более 15 часов. Накануне ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в трех квартирах.

Артемий Чулков