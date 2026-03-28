Главные новости за 28 марта. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону с 30 марта по 3 апреля энергетики «Донэнерго» запланировали массовые плановые отключения электроэнергии в ряде микрорайонов города. Работы проведут для технического обслуживания линий электропередач и трансформаторных подстанций, чтобы подготовить энергосистему к весеннелетнему сезону нагрузок.

Синоптики Гидрометцентра России предупреждают жителей Ростовской области о резких погодных перепадах в конце марта 2026 года.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил в своем Telegram-канале, что субсидия на федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вырастет до 100 млн руб. в 2027 году — это на 43% больше запланированных ранее объемов.

Ростовстат зафиксировал рост цен на молоко, яйца, сливочное масло и сахар в Ростове-на-Дону к православной Пасхе, которая приходится на 12 апреля 2026 года. Территориальный орган Росстата опубликовал данные по ценам на 26 марта: литр молока подорожал с 95 до 96 руб., десяток яиц — с 108 до 111 руб., килограмм сливочного масла подскочил с 1079 до 1102 руб., а килограмм сахара вырос с 61 до 62 руб. Эти изменения произошли за две недели и напрямую влияют на стоимость домашней выпечки куличей, где набор продуктов — молоко, дрожжи, сахар, мука, яйца, масло, ванильный сахар, изюм и украшения — ранее оценивался почти в 1000 руб.

В Аксайском районе Ростовской области сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на сельскохозяйственных угодьях в районе поселка Дорожный. В ходе проверки силовики остановили и проверили семь иностранных граждан, задействованных на аграрных работах.

В 2026 году в Азовском море и Таганрогском заливе планируют добывать около 3 тыс. тонн двустворчатого моллюска скафарки (анадары). Соответствующий объем вылова Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области согласовало с АзовоЧерноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, сообщили в ведомстве.