В Азовском море в 2026 году добудут 3 тысяч тонн моллюска скафарки

В 2026 году в Азовском море и Таганрогском заливе планируют добывать около 3 тыс. тонн двустворчатого моллюска скафарки (анадары). Соответствующий объем вылова Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области согласовало с АзовоЧерноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, сообщили в ведомстве.

Это первый официально закрепленный коммерческий объем добычи моллюска в регионе, ранее относившегося к разряду биологических новичков акватории. Скафарка — это двустворчатый моллюск, который зарывается в донные осадки и уже стабильно формирует залежи в прибрежных зонах Азовского моря и Таганрогского залива. По данным АзовоЧерноморского филиала ВНИРО, запасы моллюска достигли уровня, позволяющего перейти от научных съемок к регулируемому промыслу. В 2025 году ученые завершили серию съёмок, в ходе которых оценили плотность поселений и биомассу анадары, после чего на бассейновом научнопромысловом совете в РостовенаДону была одобрена методика регулирования её добычи.

Рекомендуемый объём вылова на 2026 год — 3 тыс. тонн — рассчитан как безопасный уровень для экосистемы при одновременном учете рыночного спроса. Для ловли скафарки используют ножевые драги, которые позволяют брать моллюск с донного осадка без значительного разрушения прибрежной зоны. В федеральном управлении отмечают, что такая схема добычи уже апробирована на мидиях и рапане, а для скафарки адаптировали параметры захвата и глубины рытья.

По оценкам специалистов Минсельхозпрода Ростовской области, скафарка обладает высокими вкусовыми качествами и может превзойти привычные мидии и рапану по гастрономическим характеристикам. Моллюск подходит для консервирования, заморозки и производства маринадов, что делает его интересным для перерабатывающих предприятий. В ВНИРО уже разработали новые технологические схемы обработки морских моллюсков, включая рекомендации по температурным режимам и срокам хранения скафарки.

В ведомстве подчеркивают, что направление промысла скафарки находится на начальном этапе, но уже сегодня имеет коммерческий потенциал. Предпринимателей, работающих в сфере рыболовства и переработки водных биоресурсов, приглашают рассматривать добычу моллюска как перспективное направление бизнеса. В Минсельхозпроде ожидают, что при устойчивом росте запасов и развитии логистики объемы вылова могут увеличиться в последующие годы.

Станислав Маслаков