В Ростове перед Пасхой выросли цены на ключевые ингредиенты куличей

Ростовстат зафиксировал рост цен на молоко, яйца, сливочное масло и сахар в Ростове-на-Дону к православной Пасхе, которая приходится на 12 апреля 2026 года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Территориальный орган Росстата опубликовал данные по ценам на 26 марта: литр молока подорожал с 95 до 96 руб., десяток яиц — с 108 до 111 руб., килограмм сливочного масла подскочил с 1079 до 1102 руб., а килограмм сахара вырос с 61 до 62 руб. Эти изменения произошли за две недели и напрямую влияют на стоимость домашней выпечки куличей, где набор продуктов — молоко, дрожжи, сахар, мука, яйца, масло, ванильный сахар, изюм и украшения — ранее оценивался почти в 1000 руб.

Эксперты связывают рост цен с сезонным спросом перед праздником, когда домохозяйки активно готовят пасхальную выпечку. В других регионах России тенденция аналогичная: в Новосибирске сливочное масло подорожало на 18–22%, яйца — на 15–20%, мука — на 10–12%, сахар — на 8–10%, а глазурь, миндаль и цукаты взлетели на 20–30%. Аналитики отмечают, что в марте 2026 года производственные издержки, логистические расходы и валютные колебания усилили давление на продовольственный рынок Ростовской области. Ранее, в феврале, Ростовстат уже фиксировал рост цен на яйца на 5 руб. за десяток (до 93,41 руб.), масло и сахар, а также на говядину до 677 руб. за килограмм.

Масло показывает самый резкий скачок на 23 руб. за килограмм, при этом цена на творог снизилась с 484 до 477 руб. за килограмм. По прогнозам, к 12 апреля цены продолжат расти из-за ажиотажа: эксперты ожидают подорожания яиц на 5–7%, с текущих 110,57 руб. за десяток.

В Ростове уже стартовали продажи готовых куличей: самые дешевые предлагают за 46 руб., но премиум-изделия достигают 2500 руб. За год стоимость пасхального набора в Ростовской области выросла на 15%, а по России — на 11,7% до 495 руб. на семью из четырех человек. Жители предпочитают печь дома, чтобы сэкономить до 20%, но обновленные цены повышают общую сумму рецепта минимум на 5–7%. Ценники в магазинах продолжат меняться до праздника под влиянием спроса.

Станислав Маслаков