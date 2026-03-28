Затраты на благоустройство Ростова-на-Дону в 2027 году вырастут до 100 млн рублей

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил в своем Telegram-канале, что субсидия на федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вырастет до 100 млн руб. в 2027 году — это на 43% больше запланированных ранее объемов.

Решение принял губернатор Юрий Слюсарь, который учел динамику развития города и необходимость обновления общественных пространств. В 2026 году власти направят на проект 70 млн руб. из федерального и областного бюджетов, а рост финансирования составит 24,8% по сравнению с текущим годом.

Ростов ежегодно участвует в федеральном проекте, где регион благоустраивает свыше 100 объектов, включая парки, скверы и набережные. С 2019 года в Ростовской области обновили около 900 территорий на 11 млрд руб., из них более 1,6 млрд руб. пошли на работы в 2024 году. В Ростове по итогам 2025 года преобразовали скверы Оганова и по проспекту Буденновскому, а также пространство на улице Зорге, 9; в 2026-м очередь дойдет до сквера Строителей.

Бюджетные корректировки поддерживают общий тренд: депутаты гордумы уже утвердили план на 2026–2028 годы с поступлениями из областного бюджета в 28,4 млрд руб. на 2026 год и 29,7 млрд руб. на 2027-й. Ранее в октябре 2025 года доходы города на 2025–2027 годы увеличили на 10,9 млрд руб., направив средства на транспорт, школы и социальные выплаты. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» предусматривает финансирование из трех источников: федерального бюджета — 1,16 млрд руб., областного — 297,5 млн руб., городского — 901,5 млн руб. на весь период.

Зеленые насаждения дополняют благоустройство: в 2024 году жители и компании высадили 7200 деревьев и 10,1 тыс. кустарников на 16 объектах, а в 2025-м — 7600 деревьев (+5%) и всего 3000 кустарников (-70%). Сейчас идет сбор предложений для голосования по территориям 2027 года на Госуслугах — до 26 марта, а само голосование стартует в апреле.

Станислав Маслаков