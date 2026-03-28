Масштабные отключения света запланированы в Ростове с 31 марта

В Ростове-на-Дону с 30 марта по 3 апреля энергетики «Донэнерго» запланировали массовые плановые отключения электроэнергии в ряде микрорайонов города. Работы проведут для технического обслуживания линий электропередач и трансформаторных подстанций, чтобы подготовить энергосистему к весеннелетнему сезону нагрузок.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Особенно длительными станут отключения в домах по адресам: Солидарности, 1129, 2114; Норильский, 1428; Блока, 2739, 2836; 35я линия, 5181; 37я линия, 4476; Богданова, 5872; 2я Пролетарская, 5159, 4450. В этих домах свет будут отключать ежедневно с 9:00 30 марта до 17:00 3 апреля, а на ночь его обещают включать.

С 30 марта по 2 апреля без света в дневные часы останутся также дома на улицах: Фрунзе, 4; Зявкина, 2438, 33; Несветайский, 19, 212; Коломенский, 79, 810; Долевой, 913, 230; Нансена, 4246, 2022; Саратовская, 426, 57; Полярная, 13, 26; Футбольная, 8, 1216; Зоологическая, 1418; Природная, 234, 141; Средняя, 111, 214; Верхняя; Элитная; Свирский, 3571, 4078; Ладожский, 4193, 36100; Тверский, 3797, 3894; Клязьминский, 7494; Белорусская, 90106; Украинская, 109125, 88104; 26 июня, 107127; Брянская, 113, 212; Сочинский, 113, 212; Туапсинский, 111, 35, 258; Новая, 127, 210; Шолохова, 4585; Бакинский, 15, 26; Мира, 6, 8; Металлургическая, 68110, 55101; Физкультурная, 145, 248; Червоноармейская, 19, 210; Активная, 19, 216; Образцовая, 119; Социалистическая, 145, 160; Зорге, 31, 31/1, 31/2, 33/2, 33/3; Селиванова, 3549; Ищенко, 28, 515; Ивахненко, 210, 711; Столярный, 111, 212; Мира, 1121; Промышленная, 135, 2442; Инструментальная, 1123.

В среду, 1 апреля, без электричества окажутся дома по адресам: Дарвина, 5/41, 12; Доватора, 76114, 118а; Котовского, 45/28; Латвийская, 3335; Необычная, 537, 8; Павлова, 123, 23 Д, 240, 40А; Пархоменко, 276, 37, 4383; Попова, 1 А, 179, 2 А, 286; Предботаническая, 276, 95107, 141201; Репина, 19, 2/2; Сормовская, 96104, 140206, 129197; Туманная, 1220; Целинная, 248, 32Ж, 161; Мадояна, 270; Лесная, 199, 5462, 8694; Закруткина, 123, 224; Мясникова, 2139; Советская, 212; 13я линия, 1232, 527; 15я линия, 1432, 1327; 17я линия, 125, 224; 19я линия, 210; Армейская, 3569, 3654; Безымянная Балка, 50102; Поддубного, 224, 117; Офицерская, 2262, 1555; Поддубного, 212, 17; Дальний, 14; Пушкинская, 123/67, 109, 117123, 78, 92102; Ворошиловский, 36, 6975, 75/124; Горького, 118; Зорге, 27, 27/1, 27/4, 29, 29/1, 29/2, 31; Евдокимова, 35; Бодрая, 99, а также в СНТ «Восток», «Жемчужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Северная Ривьера», «Космос», «Россельмашевец», «Агропром», «Красный Аксай», «Виноградарь», ТСЖ «Париж», «Союз», «АЭРО», «Колос», «Гамма Труд», «Победа», «Югтехмонтаж», «Утро», «Зодчий», «Агат», «Орбита».

В четверг, 2 апреля, электричество отключат в домах на Пушкинской, 195199, 213/106; Горького, 180184, 202214, 229243, 247/122; Адыгейской, 3141, 3234; Крепостном, 9799, 106/213; Вавилова, 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2; Королёва, 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П; Смелая; СНТ «Восход»; Неклиновская, 43/А, 45/А; Днепроградская, 60; Неклиновская; Ольгинская; Обливская; Полоцкая; Днепроградская; Ригельный; Евдокимова, 35; Бодрая, 99; Зорге, 31, 31/1, 31/2, 33/2, 33/3, а также в товариществе «Железнодорожник». Часть отключений пройдет сокращенными интервалами: с 10:00 до 12:00 — Коммунистический, 34/2, 34; Стачки, 217/2, 217/3, 219, 219/2, 221, 221/1; с 13:00 до 15:00 — Коммунистический, 30/2, 32/2, 34/7, 34/8; Стачки, 219, 221/1.

В пятницу, 3 апреля, без света останутся адреса: Зорге, 27, 27/1, 27/4, 29, 29/1, 29/2, 31, а также Стачки, 215/1, 215, 215/2, 215/3, 215В, 215Г, 219/3.

График отключений опубликован на сайте «Донэнерго» и в разделе «Ростовские городские электрические сети», а также дублируется в материалах ростовских новостных порталов и соцсетях. Энергетики подчеркивают, что все работы носят плановый характер и направлены на снижение риска аварий, однако в городе уже неоднократно фиксировались жалобы на длительные многодневные отключения в жилых домах.

Станислав Маслаков