В полях под Аксаем прошла облава на трудовых мигрантов

В Аксайском районе Ростовской области сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на сельскохозяйственных угодьях в районе поселка Дорожный. В ходе проверки силовики остановили и проверили семь иностранных граждан, задействованных на аграрных работах.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, у четырех из них выявили семь административных нарушений, связанных одновременно с нарушением режима пребывания в России и с незаконной трудовой деятельностью.

Три женщины выполняли функции разнорабочих: убирали сухую растительность на участке и участвовали в подготовке полей к посеву. Еще одна мигрантка готовила емкости для рассады, что также относится к сельхозпроизводству. При этом ни у одной из них не было действующих разрешительных документов на работу в России, а трое из семи иностранных граждан фактически пребывали на территории РФ с нарушением установленного миграционного режима. В действиях работодателей установлено четыре правонарушения за незаконный наем иностранцев, в том числе использование труда лиц без патентов и разрешений на работу.

Кроме того, полиция выяснила, что три иностранные гражданки проживали в Ростове-наДону в районе рынка «Темерник» на улице Миронова. Жилье им предоставлял собственник помещения, который теперь привлечен к административной ответственности за предоставление жилья нелегальным мигрантам. В его действиях полиция нашла три нарушения миграционного законодательства, касающихся размещения иностранных граждан без надлежащего оформления. Материалы проверки переданы в отдел полиции № 6 РостовнаДону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции по статье 322.1 УК РФ; в ведомстве уже зарегистрированы три материала проверки по этой статье, идут следственные действия.

Рейд проходил в рамках продолжающейся в Ростовской области линии усиленного контроля за миграционной легальностью в сельском хозяйстве и на рынках труда. В последние месяцы подобные мероприятия проводятся системно и охватывают не только рынки и торговые комплексы, но и аграрные объекты, включая поля и агрокомбинаты, где иностранные работники часто задействованы на самых трудоемких и низкооплачиваемых операциях. В регионе сохраняется высокий спрос на ручной труд в сельхозпроизводстве, особенно в предпосевной период, что делает мигрантов востребованной рабочей силой, но одновременно создает риски для использования нелегальной рабочей силы.

Станислав Маслаков