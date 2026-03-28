Ростовскую область ожидают резкие перемены погоды в конце марта

Синоптики Гидрометцентра России предупреждают жителей Ростовской области о резких погодных перепадах в конце марта 2026 года.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В субботу, 28 марта, в Ростове-на-Дону утром накроет туман, который снизит видимость на дорогах до минимума, поэтому водители проявят осторожность. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов, ветер юго-западный дует со скоростью 5–10 метров в секунду, осадков не ожидают, но южные районы области увидят максимум +20 градусов тепла. По региону картина схожая: туман в отдельных утренних районах, дневная температура +15…+20 градусов, ветер сохраняет умеренную силу, что создаст комфорт для прогулок, но потребует внимания на трассах.

В воскресенье, 29 марта, погода в Ростове-на-Дону стабилизируется: облачно с прояснениями, без значительных осадков, ветер 5–10 метров в секунду, ночью термометры покажут +9…+11 градусов, днем поднимутся до +14…+16. В области влаги прибавится: небольшой или умеренный дождь пройдет в большинстве районов, ночью и утром туман вернется в отдельные зоны, ночная температура составит +6…+11 градусов, дневная — +11…+16 градусов. Синоптики отмечают, что такая нестабильность связана с перемещением теплого фронта с юга, который принесет влагу из Черного моря, усиливая контраст между сухой субботой и дождливым воскресеньем.

Начало рабочей недели, понедельник 30 марта, принесет в Ростов-на-Дону кратковременный дождь при северном и северо-восточном ветре с порывами 6–11 метров в секунду, ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17. По области неустойчивость возрастет: кратковременные дожди и дневные грозы в отдельных районах, туман ночью и утром, ветер усиливается до 6–11 метров в секунду, при грозах порывы достигают 15 метров в секунду. Ночные температуры держатся на +6…+11 градусах, дневные — +12…+17 градусов, местами до +19, что делает погоду динамичной и потенциально опасной для энергосистем и сельского хозяйства. Ростовский центр по гидрометеорологии подчеркивает риски для автомобилистов из-за тумана и для фермеров — из-за внезапных гроз, которые могут повредить ранние посевы в аграрном регионе.

Жители области готовятся к резким переменам погоды от утреннего тумана субботы до грозовых всплесков понедельника, с пиковыми температурами +20 градусов и порывами ветра до 15 метров в секунду. Фермеры в южных районах, где термометры взлетят выше +19, усиливают меры защиты урожая, а водители проверяют дворники и фары. Такая смена сценариев отражает типичную весеннюю нестабильность юга России, где Черное море усиливает конвекцию.

Станислав Маслаков