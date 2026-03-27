На всех пляжах Анапы проведут дополнительную отсыпку песка

Эксперимент по отсыпке песка на участке пляжа в Витязево продемонстрировал свою эффективность. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, такие меры до 1 июня планируется принять и на других пляжах Анапы, попавших в зону мазутной ЧС.

Решение о масштабировании способа восстановления пляжей путем отсыпки дополнительного слоя песка приняли на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Не менее 50 см чистого песка отсыпят на остальных пляжах в Анапском районе в срок до начала лета.

«Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора»,— подчеркнул губернатор Кубани.

На восьми галечных пляжах Анапы, инициатива об открытии которых была озвучена ранее, пробы воды и грунта соответствуют всем требуемым нормам. Пляжи начнут готовить к курортному сезону в ближайшее время.

София Моисеенко