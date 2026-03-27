Участники рок-концерта в Ярославле обещали свести нацистские татуировки

Привлеченные к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики участники рок-концерта в клубе «Территория» в Ярославле раскаялись в содеянном. Это следует из опубликованных постановлений Дзержинского районного суда.

«Ъ» сообщал, что концерт тяжелой музыки «Похороны зимы» 14 марта был прерван сотрудниками правоохранительных органов, полиция задержала шесть человек. Протоколы в отношении них по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) суд рассмотрел 17 марта. Как следует из постановлений суда, никто из шестерых участников концерта не отрицал свою вину, все они раскаялись и пообещали удалить запрещенные изображения на своих телах.

«В судебном заседании (привлеченный к ответственности — "Ъ-Ярославль") вину признал, в содеянном раскаялся, сообщил, что в настоящее время планирует перебить обнаруженную у него татуировку; не осознавал, как она воспринимается, когда делал ее»,— говорится в постановлении суда.

Лишь один участник концерта пояснил суду, что «татуировки с нацистской символикой он показал по требованию сотрудников полиции, обычно их скрывает под одеждой». Однако суд этому не поверил и расценил показания как способ защиты.

«С учетом нахождения лица в общественном месте, показаний очевидцев о поведении (привлеченного к ответственности — "Ъ-Ярославль") во время публичного мероприятия, не только не скрывавшего, но и демонстрировавшего имеющиеся у него татуировки, в совокупности с наличием надетой нацистской атрибутики, доступной для обозрения неопределенному кругу лиц, были видны другим посетителям, находившимся в клубе "Территория"»,— говорится в постановлении суда.

Суд указал, что доказательства вины граждан «получены с соблюдением требований закона, их допустимость и достоверность сомнений не вызывают». В ряде протоколов речь идет о нацистской символике, в других — о свастике, в третьих — о сходных с ними изображениях до степени смешения.

Суд учел раскаяние граждан, другие смягчающие обстоятельства (у одного из них трое детей) и назначил всем правонарушителям штраф в размере 2 тыс. руб., признаков уголовных преступлений суд не обнаружил. В постановлениях не указано, являлись ли оштрафованные музыкантами или зрителями. Ранее в УМВД сообщали, что задержанные живут в Московской, Рязанской, Костромской, Нижегородской областях, а также в Москве.

Антон Голицын