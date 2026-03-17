В Ярославле шестерых участников рок-концерта оштрафовали за нацистскую символику

В Дзержинском районе Ярославля правоохранители задержали шесть человек на мероприятии в одном из клубов, они оштрафованы по статье о пропаганде нацистской атрибутики. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Оперативниками проверено 148 лиц, задержаны 6 граждан, являющихся жителями Московской, Рязанской, Костромской, Нижегородской областей, а также г. Москвы, публично демонстрировавших запрещенную символику»,— прокомментировали в ведомстве.

В отношении шестерых задержанных составлены протоколы по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Как уточнили в пресс-службе УМВД, суд уже рассмотрел дела и решил наложить штрафы. Размер административного штрафа по данной статье для граждан составляет от 1 до 2,5 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что 14 марта полиция в Ярославле прервала фестиваль тяжелой музыки «Похороны зимы», проходивший в клубе «Территория». Организатором мероприятия назвали «националистическую околомузыкальную группировку».

