Тяжелее некуда

Полиция остановила ярославский фестиваль тяжелой музыки «Похороны зимы», проходивший 14 марта, из-за претензий к его организаторам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванные правоохранительные органы. Они утверждают, что концерт пыталась провести националистическая группировка «Велескульт». Зрители концерта жаловались, что полицейские заставили их раздеться и лежать на полу несколько часов, а к некоторым применяли насилие.

В Ярославле 14 марта на метал-фестивале «Похороны зимы» в клубе «Территория» были задержаны 23 человека, причем у 20 из них были обнаружены татуировки с запрещенной символикой. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на неназванные правоохранительные органы. Собеседники агентства заявили, что организатором концерта является «националистическая околомузыкальная группировка VLSKVLT — “Велескульт”».

В отношении шестерых участников мероприятия были составлены протоколы о «публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики».

«РИА Новости» сообщает, что у одного человека полиция обнаружила наркотики, еще двое находились в состоянии наркотического опьянения. Также «выявлены двое уклонистов от воинской службы».

В Ярославском областном суде сообщили “Ъ”, что на утро 17 марта протоколы по событиям на концерте к ним не поступили и не рассматривались.

В фестивале «Похороны зимы» должны были участвовать группы «Небокрай» (Москва), L’arbre de thule (Нижний Новгород), Kirpiklass (Москва), Garmskrik (Архангельск), Interior Wrath (Витебск, Белоруссия).

Выступить на фестивале «Похороны зимы» удалось только двум группам, сообщил “Ъ” один из зрителей, попросивший об анонимности: «Одна группа отыграла, вторая заканчивала. В зал ворвались силовики. Положили всех на пол. Девушки были в истерике. Я лежал на полу где-то с 19 и до полуночи. Выдергивали по одному, смотрели телефоны, задавали вопросы о том, как здесь оказался».

Другой очевидец написал в социальной сети, что зрителей заставили частично обнажиться. По его словам, к некоторым применялись насильственные действия: «Всех лежащих на полу фанатов первым делом заставили раздеться с целью осмотра имеющихся на теле соответствующих наци-татуировок. И судя по доносящимся потом не раз возгласам, таковые у некоторых присутствующих, видимо, были. И тем, кто украсил себя подобными знаками, доставалось впоследствии больше всего. Остальные же любители музыки просто лежали на полу с голым торсом и просто прислушивались к происходящему действу».

Еще один очевидец написал, что полицейские вели съемку допросов музыкантов и отдельных зрителей: «Группы и некоторые персонажи отрекались на камеру от своей волевой и творческой концепции».

Один из зрителей сказал “Ъ”, что просто пришел послушать музыку, не связывая ее с какой-либо идеологией: «Я пришел на фолк-метал. Не слышал, чтобы было что-то экстремистское. Большинство зрителей приехали просто отдохнуть».

Другой зритель предположил, что рейд был связан с выступлением группы из Белоруссии Interior Wrath: ее участники определяют свою музыку как неоязыческий и «националистичный» блэк-метал.

«Понятно, что 98% посетителей и знать не знали, куда они пришли, в подробностях и какой замес из-за этого будет. И даже не подозревали, что кто-то там из групп, возможно, занимается каким-то экстремизмом»,— сказал собеседник “Ъ”.

В клубе «Территория» не стали отвечать на вопросы “Ъ”. В УМВД по Ярославской области пока официально не прокомментировали ситуацию.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил “Ъ”, что жалоб или обращений от участников инцидента на рок-концерте ему не поступало.

7 февраля в Москве полиция сорвала концерт нескольких метал-групп, проходивший в клубе Eclipse. А 6 января столичные полицейские остановили фестиваль Harvest Fest с участием панк- и метал-групп. В обоих случаях зрителей заставляли демонстрировать татуировки; очевидцы также утверждали, что к ним применялось насилие.

Николай Воронов, Ярославль