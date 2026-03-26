Набиуллина об опасной инфляции 6–7%, жесткой ДКП, тормозе экономики и «граблях» ЦБ

Набиуллина предупредила об опасности развития экономики за счет карманов граждан

Глава Банка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуме отчет о работе регулятора за 2025 год. Она пояснила, что не дает регулятору снижать ключевую ставку быстрее, что сдерживает жесткая денежно-кредитная политика, почему ЦБ волнует закрытие отделений «Почты России» и станет ли цифровой рубль обязательным для граждан. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О динамике экономики, ключевой ставке и инфляции

  • Экономика может расти только при повышении производительности труда. Сейчас в России практически нет свободной рабочей силы, что тормозит развитие экономики.
  • Попытки регулятора поднять производительность труда инвестициями пока не удались. Инвестиции росли по 20% в год, а производительность труда — не больше 2% в год.
  • Нельзя развивать российскую экономику за счет карманов граждан или раздачи дешевых денег. ЦБ уже наступал на эти «грабли» в 2024 году.
  • ЦБ может снижать ключевую ставку быстрее чем сейчас, если увидит резкий спад экономики, рост безработицы.
  • Текущее замедление инфляции в России — не счастливое стечение обстоятельств, а прямое последствие жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция могла быть и 25%, и 30% без жесткой ДКП.
  • Жесткие барьеры денежно-кредитной политики (ДКП) необходимо выстраивать для того, чтобы создавать препятствия для разгона инфляции.
  • Инфляция в России должна и будет снижаться дальше.

О кредитах и сбережениях

  • Безобидное предложение опустить инфляцию до уровня в 6-7% вместо повышения экономического роста приведет к отсутствию доступных ставок по кредитам.
  • Инфляцию в 6-7% сложнее удержать, она будет неминуемо ускоряться, и не будет доступного кредита.
  • У 30–40% россиян есть сбережения, они должны понимать, что их деньги не обесценятся.
  • Высокие процентные ставки по депозитам не отвлекают ресурсы из экономики, а работают в ее интересах.
  • Низкие ставки по кредитам невозможны в странах с высокой инфляцией, поэтому борьба с ростом цен остается приоритетом ДКП.

О цифровом рубле, платежах и кибермошенниках

  • Обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, но не для граждан. Переводы для пользователей будут бесплатными, а комиссии для бизнеса — минимальными.
  • ЦБ успешно протестировал автоматический контроль за целевым расходованием цифровых рублей из бюджета.
  • ЦБ и правительство хотят сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем государственным льготам. Пилотный проект запустят до конца 2026 года.
  • По итогам прошлого года доля безналичных платежей достигла 88%. Это один из самых высоких показателей в мире.
  • В январе-феврале жалобы клиентов банков на кибермошенничество снизились в два раза по сравнению с 2025 годом.
  • Самозапрет на кредиты за неполный год установили 20 млн человек.

О переводах и «Почте России»

  • Срок нахождения в базе данных Банка России о мошенниках при первом включении в нее может составить один год, а при повторном — три года.
  • ЦБ готов подумать над стимулами для банков, чтобы не было необоснованных случаев приостановки переводов и блокировок онлайн-банка.
  • ЦБ тревожит закрытие отделений «Почты России». Несколько сотен тысяч людей могут попасть под то, что не будет базовых финансовых услуг.
  • ЦБ предлагает оказывать финансовые услуги в сельской местности через отделения «Почты России» или пункты выдачи заказов маркетплейсов.

Об ИЖС и ипотеке

  • ЦБ поддерживает идею создания рабочей группы для выработки решений по проблеме обманутых заемщиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
  • ЦБ предлагает расширить эскроу-счета на ипотеку для ИЖС.
  • ЦБ предлагает установить требования к застройщикам, работающим с кредитными деньгами, в том числе рассматривается недопуск к работе с ними.
  • Льготная ипотека почти вытеснила рыночную. Сделать рыночную ипотеку доступной — решаемая задача.

