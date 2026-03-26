ЦБ: более чем у трети россиян есть накопления

У 30–40% россиян есть сбережения, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. По ее словам, для этих людей ключевое значение имеет сохранность средств, что делает борьбу с инфляционными ожиданиями одной из главных задач регулятора.

Глава ЦБ объяснила, что высокие процентные ставки по депозитам не отвлекают ресурсы из экономики, а работают в ее интересах. Граждане готовы размещать сбережения в банках только в том случае, если ставки превышают их инфляционные ожидания, которые, по приведенным Набиуллиной данным, на следующий год составляют более 13%.

Снижение инфляционных ожиданий, подчеркнула глава регулятора, необходимо для достижения умеренных процентных ставок. Она отметила, что низкие ставки по кредитам невозможны в странах с высокой инфляцией, поэтому борьба с ростом цен остается приоритетом денежно-кредитной политики.