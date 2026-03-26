Набиуллина объяснила медленное снижение ключевой ставки Банком России

Жесткие барьеры денежно-кредитной политики необходимо выстраивать для того, чтобы создавать препятствия для разгона инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме, где она представляет отчет о работе регулятора за 2025 год.

Она подчеркнула, что текущее замедление инфляции в России — не «счастливое стечение обстоятельств», а прямое последствие жесткой ДКП. Инфляция должна и будет снижаться дальше, подчеркнула госпожа Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что регулятор может снижать ключевую ставку быстрее, чем это происходит сейчас. Однако, по ее словам, такая мера применяется при определенных условиях. «Если бы мы увидели резкий спад экономики, рост безработицы, мы бы снижали ставку быстрее», — пояснила Эльвира Набиуллина.

«Сейчас ставка ниже, чем в конце 2023 года, — напомнила она. — Учитывая все риски, мы движемся аккуратно, чтобы не было отката назад».