Власти хотят сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко льготам

Центробанк (ЦБ) и правительство хотят сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем государственным льготам. Соответствующий пилотный проект запустят до конца 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Людям будет гораздо проще, например, чтобы пенсионер мог использовать льготы на проезд, платить за лекарства со скидкой, просто оплачивать все это своей картой»,— рассказала глава ЦБ на пленарном заседании Госдумы (цитата по ТАСС).

По данным ЦБ, за 2025 год количество карт «Мир» увеличилось на 18,9% и превысило 476,5 млн. ЦБ вместе с Минцифры и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») разрабатывает проект «Моя карта "Мир"». Он должен объединить все федеральные и региональные социальные льготы в едином цифровом формате, чтобы упростить порядок их получения. Граждане смогут привязывать положенные им льготы к карте «Мир» через портал госуслуг.