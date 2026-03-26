Набиуллина заявила о снижении жалоб на кибермошенничество вдвое за два месяца

В январе-феврале жалобы клиентов банков на кибермошенничество снизились в два раза по сравнению с прошлым годом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель — это не самоцель, но «это ключевой индикатор эффективности» работы регулятора.

Глава ЦБ рассказала, что самозапрет на кредиты за неполный год установили 20 млн человек. «В месяц около миллиона человек продолжают устанавливать самозапрет. Кто-то снимает, потом снова устанавливает»,— сказала госпожа Набиуллина во время выступления в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Граждане России могут установить запрет на оформление потребительских кредитов и займов через портал «Госуслуги» или подать заявление через МФЦ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что самозапрет чаще всего устанавливают россияне 35–45 лет.

В феврале Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Он разработан правительством и включает 20 инициатив. Среди мер — возможность для граждан установить самозапрет на звонки из-за границы, а также упрощение восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах» в случае блокировки из-за мошенничества.