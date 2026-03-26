Набиуллина: цифровой рубль не станет обязательным для граждан

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что запуск цифрового рубля с 1 сентября 2026 года не сделает его обязательным для граждан. Об этом она сообщила на пленарном заседании в Госдуме.

«Обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Госпожа Набиуллина подчеркнула, что переводы для пользователей будут бесплатными, а комиссии для бизнеса — минимальными. При этом Банк России не планирует ускорять внедрение инструмента искусственными мерами.

Цифровой рубль станет дополнительной формой национальной валюты наряду с наличной и безналичной. Хранение средств и операции будут проходить на платформе ЦБ с доступом через мобильные приложения и интернет-банки.