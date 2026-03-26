Набиуллина предостерегла от развития экономики за счет карманов россиян

Нельзя развивать российскую экономику за счет карманов граждан, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ уже наступал «на эти грабли» в 2024 году. Об этом госпожа Набиуллина заявила во время презентации отчета регулятора за 2025 год в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Попытки сказать, что давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги, — это неминуемо приведет к росту инфляции,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).— Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. И на эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан».

Эльвира Набиуллина отметила, что экономика может расти только при повышении производительности труда. Сейчас в России практически нет свободной рабочей силы, что тормозит развитие экономики, пояснила она. По оценке главы ЦБ, попытки регулятора поднять производительность труда инвестициями пока не удались. Инвестиции росли по 20% в год, а производительность труда — не больше 2% в год.

В октябре Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика выйдет из состояния перегрева не ранее первого квартала 2026 года. Глава регулятора отмечала, что отечественная экономика далека от признаков рецессии, а на рынке труда были заметны первые признаки смягчения напряженности.