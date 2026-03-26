ЦБ предложил оказывать банковские услуги в селах через ПВЗ и отделения почты

Банк России предложил оказывать финансовые услуги в сельской местности через отделения «Почты России» или пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Маркетплейсы, которые развивают свои точки присутствия, могут оказывать банковские услуги»,— сказала госпожа Набиуллина на пленарном заседании Госдумы («РИА Новости»). Она отметила, что речь идет не о поддержке «Почты России» и онлайн-площадок, а о повышении доступности банковских услуг для россиян.

Глава ЦБ отметила, что не менее важно финансирование банков. По ее словам, коммерческие системно важные кредитные организации работают только в прибыльных регионах, а в сельской местности люди остаются без базовых услуг.