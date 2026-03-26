Новак прокомментировал данные о поставках российской нефти через Ормузский пролив

Вице-премьер Александр Новак заявил, что у России фактически нет морских поставок через Ормузский пролив. Так он прокомментировал слова главы иранского МИДа Аббаса Арагчи о том, что Иран разрешил проход через пролив судам из России, Индии и Китая.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас в Ормузском проливе в принципе нет добычи. И российских танкеров особо нет»,— сказал господин Новак. Видео с таким комментарием вице-премьера распространилось по Telegram-каналам. При этом «РИА Новости» привело иную цитату: «Мы понимаем, кто производит в Персидском заливе нефть, мы понимаем, куда она идет... У нас морских поставок через Ормузский пролив нет».

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Иран заблокировал пролив для всех судов после начала военной операции США и Израиля против республики 28 февраля. Иран атакует танкеры, пытающиеся пройти морской коридор. 22 марта президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранской энергетической инфраструктуре. По данным The Wall Street Journal, США готовятся к наземной операции в Иране. Тегеран грозил в этом случае заминировать весь Персидский залив.

