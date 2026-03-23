Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергообъектам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в минувшие два дня проводил переговоры с представителями Ирана. По его словам, он отдал приказ американским Вооруженным силам приостановить исполнение решения об ударах по иранской энергетической инфраструктуре на ближайшие пять дней.

Дональд Трамп

«Провели очень хорошие и продуктивные переговоры о возможности полного завершения боевых действий на Ближнем Востоке с нашей стороны. Исходя из характера и тона этих переговоров — содержательных, подробных и конструктивных — которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. При условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», — сообщил господин Трамп в Truth Social.

21 марта президент США предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Тегеран в ответ заявил, что даст симметричный ответ и будет считать законными целями всю энергетическую инфраструктуру, объекты информационных технологий и опреснительные установки США и Израиля. Также иранские власти пригрозили заминировать весь Персидский залив в случае, если США решат проводить наземную операцию на побережье или иранских островах.