Иран открыл Ормузский пролив для России, Индии и Китая

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Среди таких государств он назвал Россию, Индию и Китай.

«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив»,— заявил господин Арагчи. Его слова приводит агентство Tasnim.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Иран заблокировал пролив для всех судов после начала военной операции США и Израиля против республики 28 февраля. Иран атакует танкеры, пытающиеся пройти морской коридор.

22 марта президент США Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если за 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Иранские власти пригрозили заминировать весь Персидский залив в случае, если США решат проводить наземную операцию на побережье или иранских островах.