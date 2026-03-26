Израиль и США атаковали Иран. День 26-й

Иран попросил включить в соглашение о прекращении огня условие о прекращении ударов Израиля по объектам «Хезболлы». США готовятся к скачку цен на нефть до $200. Израиль и США временно исключили из списков целей военной операции главу МИД Ирана и спикера парламента, чтобы провести переговоры. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:16. Более 60% американцев выступают против ударов США по Ирану — опрос Pew Research Center.

9:03. Центр Израиля подвергся новому обстрелу со стороны Ирана.

8:58. США отменили военные учения Atlantic Dagger, которые должны были начаться в Аргентине 6 апреля, из-за конфликта с Ираном, пишет газета Clarin.

8:48. Иран попросил включить в соглашение о прекращении огня условие о прекращении ударов Израиля по объектам «Хезболлы», сообщает Reuters.

8:47. В администрации президента США изучают, как скажется на экономике возможный скачок цен на нефть до $200 за баррель, сообщает Bloomberg.

8:46. США и Израиль временно исключили из списков целей военной операции главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа, чтобы провести переговоры. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.