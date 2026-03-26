WSJ: наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время

Наземная операция американских войск в Иране запланирована и может начаться в ближайшее время. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на источники.

«Минимум трое республиканцев в Конгрессе, включая председателей вооруженных сил Палаты представителей и Сената, ясно дают понять, что наземная операция в Иране запланирована и потенциально может начаться в ближайшее время»,— написал журналист в соцсети Х.

Накануне The Jerusalem Post сообщал, что США считают, что у них «может не остаться другого выбора», кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти. О планах захвата острова также писал Axios. Financial Times и Newsmax писали об ускоренной переброске тысяч морпехов и военных кораблей на Ближний Восток.

CNN со ссылкой на источники сообщал, что Иран перебрасывает дополнительные войска на остров и устанавливает ловушки на случай вторжения. По данным иранского агентства Tasnim, в случае попытки захвата Харка Тегеран может дать «беспрецедентный» ответ.