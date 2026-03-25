В Ярославской области начались проверки гарантийных дорог

В Ярославской области стартовала проверка гарантийных региональных дорог. Об этом сообщили в правительстве области.

Всего дорожные службы проверят 151 объект, отремонтированный по нацпроектам «Инфраструктура для жизни» и «Безопасные качественные дороги». Уже обследовано 7% участков, в том числе на трассах Данилов – Пошехонье в Даниловском и Пошехонском округах, Ярославль – Шопша в Ярославском и Гаврилов-Ямском округах, Пречистое – Любим – Буй в Любимском округе. Кроме дорог нацпроектов специалисты проверят еще 103 гарантийных участка.

«В этом году планируется завершить первичный осмотр до 30 апреля, а устранение выявленных недостатков — до конца мая: все работы будут выполнены за счет подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств. Повторные проверки проведем до конца июня»,— сообщил зампред областного правительства и глава министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Чаще всего после зимы появляются продольные и поперечные трещины, локальные просадки, в случае обильного таяния снега — размывы откосов, рассказал начальник отдела строительства и ремонта ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Алексей Комяков.

Алла Чижова