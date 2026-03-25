Картаполов: Россия обновит список целей при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции

России нужно будет расширить список целей для ответного ядерного удара, если Польша и Швеция разместят на своей территории подобное вооружение, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, европейские политики не представляют, на какие риски идет страна при размещении у себя объектов с ядерным оружием.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Появляются в условной Швеции или в Польше объекты с ядерным оружием, которые являются прямой и непосредственной угрозой для нашей страны. Мы что должны делать? Первое, что мы должны делать, это уточнить каталог целей для нанесения ответного или ответно-встречного удара стратегическими ядерными силами»,— пояснил политик в интервью ТАСС.

2 марта Эмманюэль Макрон заявил о переходе Франции в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках новой доктрины Париж увеличит число ядерных боеголовок и будет проводить совместные учения со странами Европы. К инициативе присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. НАТО считает, что эта инициатива усилит альянс.

