Рютте: инициатива Макрона по ядерному сдерживанию усилит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте положительно отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о расширении участия европейских стран в ядерном сдерживании.

«Все в НАТО признают, что ядерный зонтик США является окончательной гарантией свободы территории НАТО, а также сдерживания и безопасности территории альянса. …Но, конечно, ядерный потенциал Великобритании, Франции, а теперь и участие Франции в обсуждениях с другими странами. ...усилит общий ядерный потенциал сдерживания НАТО»,— сказал господин Рютте в интервью телеканалу Newsmax.

2 марта Эмманюэль Макрон заявил о переходе Франции в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках новой доктрины Париж увеличит число ядерных боеголовок и будет проводить совместные учения со странами Европы. К инициативе присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.