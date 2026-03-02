Макрон поручил увеличить число ядерных боеголовок в арсенале Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поручил увеличить число ядерных боеголовок в арсенале страны, при этом точные цифры он раскрывать не намерен. По его словам, Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания», которое предполагает в том числе развертывание элементов стратегических сил на территории союзников.

«На меня возложена ответственность за то, чтобы наше сдерживание сохраняло и в будущем свою гарантированную разрушительную силу в опасной, динамичной и подверженной распространению среде, о которой я только что упомянул. Именно поэтому я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы пресечь любые спекуляции, мы больше не будем сообщать данные о размерах нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что было в прошлом»,— сказал Эмманюэль Макрон в послании о ядерном сдерживании.

По словам французского лидера, восемь европейских стран заинтересованы в присоединении к «продвинутому ядерному сдерживанию», среди них — Германия, Польша, Великобритания, Дания, Бельгия, Швеция, Нидерланды. «Сотрудничество начнется с совместных учений»,— пояснил он. Предложенная Парижем стратегия, подчеркнул он, «полностью дополняет» НАТО.

«Мир становится все более жестоким, как показали последние несколько часов», заявил французский лидер. «Ядерные угрозы усиливаются, становятся более разнообразными и взаимосвязанными»,— пояснил Эммануэль Макрон. Он подчеркнул: в таких условиях «сдерживание должно оставаться незыблемым французским принципом», тем более что «поле правил» в части нераспространения ядерного оружия в мире превратилось «в поле руин».

Лусине Баласян