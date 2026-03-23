Двое курьеров признали вину в убийстве предпринимательницы в Москве

Двум предполагаемым сообщникам футболиста Даниила Секача вменили совершение разбоя по делу об убийстве предпринимательницы в Москве. Следствие планирует запросить арест для фигурантов в Тушинском районном суде. Оба задержанных частично признали вину, сообщили в столичном управлении СКР.

О задержании двух возможных сообщников Даниила Секача сообщалось 21 марта. По данным следствия, молодые люди 2005 и 2007 годов рождения получили от курьера деньги и драгоценности, которые футболист украл из дома погибшей. Затем они передали их дальше соучастникам.

Убийство предпринимательницы на Строгинском бульваре произошло 13 марта. Следователи установили, что Даниил Секач проник в квартиру, пока хозяйки не было дома, а когда она вернулась — избил ее и зарезал. Кроме того, спортсмен удерживал в квартире 16-летнюю дочь погибшей, следствие проверяет версию о сексуальном насилии над подростком. Всего по делу задержали четырех курьеров, одну из них отправили в СИЗО.

