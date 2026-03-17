Обвиняемого в убийстве футболиста Секача заподозрили в насилии над подростком

Футболиста клуба «Урал-2» Даниила Секача, арестованного по делу об убийстве женщины на северо-западе Москвы, подозревают в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней дочери погибшей. Об этом сообщили в столичном ГСУ СКР.

Следователи проанализировали и реконструировали последовательность преступных действий Даниила Секача и его соучастников, личности которых устанавливаются. В отношении них возбуждено уголовное дело о сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК).

По данным следствия, подозреваемый действовал под влиянием мошенников. По словам господина Секача, злоумышленники зашли в его аккаунт на «Госуслугах», а после внушили футболисту, что он находится под угрозой уголовного преследования. Спортсмен заявил, что его заставили участвовать в «оперативных мероприятиях».

13 марта футболист проник в квартиру на Строгинском бульваре, где находилась 16-летняя дочь хозяйки. Мошенники позвонили девочке и, представившись сотрудниками силовых структур, убедили ее впустить Даниила Секача. Когда домой вернулась мать потерпевшей, он потребовал предоставить ему пароль от сейфа, а после избил ее и зарезал. Деньги и драгоценности из сейфа мужчина выкинул в окно. Дочь погибшей он удерживал в квартире до следующего дня. По данным Telegram-канала Baza, мошенники заставляли девушку совершать действия сексуализированного характера на глазах у спортсмена.

Тушинский суд Москвы арестовал Даниила Секача 16 марта. Ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере (п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. п. «а», «б», «в» ст. 162 УК). Вину футболист признал частично.

