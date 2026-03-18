Арестована соучастница футболиста, убившего под влиянием мошенников москвичку

Арестована соучастница футболиста «Урала-2» Даниила Секача, обвиняемого в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СКР.

Ее подозревают в разбое, совершенном с применением насилия (п. п. «а», «б», «в» ст. 162 УК РФ). Вину 22-летняя обвиняемая признала частично. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти организаторов преступления и других соучастников. Футболист арестован до 14 мая по обвинению в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере (п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. п. «а», «б», «в» ст. 162 УК). Фигуранта также обвинили в насилии сексуального характера над несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Убийство произошло 13 марта. Со слов Даниила Секача, он действовал под влиянием мошенников. Обвиняемый проник в квартиру на Строгинском бульваре, заранее вооружившись болгаркой, ломом и кувалдой. По данным столичной прокуратуры, его подельница купила болгарку и доставила ее на место преступления.

В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки. Мошенники позвонили подростку и, представившись сотрудниками силовых структур, убедили ее впустить футболиста. Когда домой вернулась хозяйка, спортсмен потребовал у нее пароль от сейфа, а после избил и зарезал женщину. Затем он взломал сейф и выбросил из него деньги и драгоценности в окно. По версии СКР, их позже подобрала его подельница. Несовершеннолетнюю дочь погибшей он сутки удерживал в квартире.

