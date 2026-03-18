По делу об убийстве предпринимательницы в Москве задержали студента-курьера

Сотрудники полиции задержали третьего подозреваемого по делу о грабеже и убийстве предпринимательницы в Москве. Главным фигурантом по делу проходит футболист «Урала-2» Даниил Секач.

Задержанным оказался 17-летний студент столичного колледжа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В СКР добавили, что подросток ранее подрабатывал курьером, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным полиции, подозреваемый получил ценности из сейфа потерпевшей от соучастницы — ее задержали ранее. Впоследствии юноша передал похищенное следующему участнику схемы. Личность последнего устанавливают.

Ограбление предпринимательницы на Строгинском бульваре произошло 13 марта. По версии следствия, Даниил Секач, действовавший под влиянием мошенников, проник в квартиру, где находилась 16-летняя дочь хозяйки. Ее аферисты убедили открыть дверь футболисту и впустить незнакомца. Когда домой вернулась хозяйка, спортсмен потребовал у нее пароль от сейфа, избил и зарезал ее. После этого футболист взломал сейф и выбросил из него деньги и драгоценности в окно. Их позже подобрала подельница — 22-летняя москвичка.

Тушинский райсуд Москвы арестовал Даниила Секача 16 марта. На следующий день силовики задержали соучастницу. Сам господин Секач признал вину и сотрудничает со следствием. Позже СКР заподозрил спортсмена в сексуализированном насилии над дочерью предпринимательницы.

Никита Черненко