Футболиста удалили на два месяца

Суд в Москве отправил в СИЗО 20-летнего футболиста Даниила Секача. Он обвиняется в том, что, поддавшись уговорам мошенников, пошел на ограбление квартиры семьи москвичей, а столкнувшись с хозяйкой, убил ее ножом. Вину спортсмен признал и просил о домашнем аресте.

Признание вины не спасло Даниила Секача от ареста

Тушинский суд столицы 16 марта рассмотрел ходатайство следственного управления по Северо-Западному округу Москвы СКР о заключении под стражу на два месяца Даниила Секача, который обвиняется в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Заседание долго откладывалось, началось около шести вечера, зато провела его судья Мария Дзис меньше чем за десять минут.

Из материалов суда следовало, что обвиняемому 20 лет, родился он в Кисловодске, а сейчас является профессиональным футболистом (играет за клуб второй лиги) и учится в вузе. Представитель СКР, обосновывая свое ходатайство, сообщил, что следствию требуется время для сбора всех доказательств по делу и проведения мероприятий с участием обвиняемого, между тем оставаясь на свободе Секач может скрыться или оказать давление на свидетелей, тем более что он ясно осознает всю тяжесть инкриминируемого ему преступления.

Сам футболист, отвечая на вопрос судьи о том, как он относится к ходатайству следствия об аресте, ограничился фразой «Можно более мягкое».

Более пространно позицию подследственного изложил его адвокат. Он сказал, что его подзащитный вину признал, сотрудничает со следствием, скрываться не собирается, характеризуется положительно, является спортсменом и ведет здоровый образ жизни. Защитник попросил суд о домашнем аресте для Секача, заверив, что у родственников есть возможности обеспечить тому жилье в столице.

Судья, однако, решила, что доводы следствия более весомы, и отправила Даниила Секача под арест до 15 мая включительно.

Как рассказывал “Ъ”, по версии следствия, убийство москвички стало следствием мошеннической операции. Как рассказал на допросе сам Секач, около месяца назад ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что имеется некая информация, которая позволяет привлечь молодого человека к уголовной ответственности. Чтобы не допустить этого, а поймать настоящих преступников, Даниилу предложили поучаствовать в «оперативном мероприятии». По указке «правоохранителей» молодой человек раздобыл лом, кувалду, болгарку и другие подсобные средства. 13 марта Даниил отправился по указанному ему мошенниками адресу на Строгинском бульваре Москвы.

Тем временем мошенники позвонили находившейся дома несовершеннолетней дочери хозяев квартиры и убедили ее, что необходимо открыть дверь «сотруднику ФСБ», который придет в ближайшее время. Войдя в квартиру, молодой человек, следуя указанию «куратора», начал вскрывать находившийся там сейф. Девушку же он отослал на улицу и велел ей задержать маму, однако хозяйка жилья 48-летняя Екатерина Ч. поспешила домой, чтобы предотвратить ограбление.

Секач потребовал у хозяйки квартиры назвать код от сейфа, а затем напал на нее, избил, после чего как минимум два раза ударил ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Затем спортсмен все-таки вскрыл сейф, откуда забрал более $2 тыс., а также «иные ценности». Секач выбросил все награбленное в окно, под которым, видимо, караулил один из аферистов, а сам остался в квартире, удерживая там и девушку. На следующий день мошенники разрешили фигуранту дочь хозяев отпустить, а самому уйти. Задержали его вечером 14 марта.

Алексей Соковнин