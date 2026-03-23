В Ярославской области сократили вдвое штат районных газет

В Ярославской области штат муниципальных районных газет в результате оптимизации сократился в два раза. Об этом сообщила председатель общественной организации «Союз журналистов Ярославской области» Ирина Пухтий на ежегодном собрании союза 20 марта.

«Негласное это сокращение уже давно идет. Потому что газеты требуют дотации, это дорогое удовольствие. И постепенно, постепенно это финансирование сокращалось, и редакции вынуждены были ужиматься»,— сказала госпожа Пухтий, уточнив, что основная волна сокращений прошла в конце 2025 — начале 2026 года.

По словам госпожи Пухтий, сокращение было неравномерным и зависело от позиции главы округа. В частности, в газете Ростовского округа осталось шесть сотрудников, а Брейтовского — один главный редактор и верстальщик.

«В Брейтовской газете было четыре ставки. Началась эта оптимизация. Полная ставка редактора, и на полставки три сотрудника. Они все написали заявление. Но газету-то выпускать надо, люди подписались, это же тоже услуга. Верстальщица вернулась. Редактор сама пишет, сама редактирует, газета на восьми полосах раз в неделю выходит, люди ее получают»,— рассказала Ирина Пухтий.

По словам главы журналистской организации, пока ни одна муниципальная газета (они есть во всех районах) не закрылась. В условиях кадровых сложностей редакторы прибегают к помощи внештатных сотрудников.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры и образования Ярославской области в результате оптимизации было сокращено 3 932 человека.

Антон Голицын