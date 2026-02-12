Почти 4 тыс. человек сократили в соцсфере Ярославской области в прошлом году

В государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры и образования Ярославской области в 2025 году было сокращено 3 932 человека. Данные об этом содержатся в письме заместителя председателя правительства региона Татьяны Потемкиной в Ярославскую областную думу (копия имеется в редакции «Ъ-Ярославль»).

Данные являются не окончательными, так как в ряде отраслей и учреждений оптимизация продолжается, а письмо датируется концом декабря. Наиболее масштабными стали сокращения в образовании. В сети муниципальных образовательных организаций в 2025 году было сокращено 2 654 человека, в том числе: из числа административно-управленческого персонала — 911 человек, из числа прочего персонала — 1 743 человека. Ранее в правительстве неоднократно подчеркивали, что сокращения не касаются педагогов.

В государственных учреждениях здравоохранения Ярославской области (больницы, поликлиники) в 2025 году в связи с сокращением численности или штата работников были уволены 984 человека. В целом количество сотрудников в этих учреждениях сократилось с 1 января по 1 октября 2025 года на 1 439 человек. Часть сотрудников ушла не по сокращению, а по иным причинам — выход на пенсию, уход из профессии, переезд в другой регион и так далее. Всего по данным на 1 октября 2025 года в госучреждениях здравоохранения работали 21 445 человек. 13 государственных гражданских служащих были сокращены в министерстве здравоохранения Ярославской области.

В государственных учреждениях культуры Ярославской области (музеи, театры, библиотеки) в 2025 году в связи с сокращением численности или штата были уволены 294 человека. Численность работников таких учреждений на 1 декабря 2025 года составила 1 483 человека. В муниципальных учреждениях культуры работа по сокращению еще ведется, поэтому данных о сокращениях в них правительство в думу не представило.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реорганизация в социальной сфере проходила, как правило, в форме укрупнения учреждений. Власти заявляли, что сокращаются в основном работники управленческого звена, бухгалтеры и вспомогательный персонал.

Антон Голицын