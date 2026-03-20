Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 21–22 марта
19 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых британский хоррор «На цепи» и документальный фильм «Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
На цепи
- Режиссер: Ян Комаса
- В ролях: Стивен Грэм, Андреа Райзборо, Энсон Бун, Остин Хэйнс, Каллум Бут-Форд, Саванна Штейн
- Жанр: ужасы, триллер, детектив / Польша, Великобритания / 110 мин.
- В прокате: с 19 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Хотя все законы жанра здесь соблюдены, а сюжетные твисты исправно вызывают мурашки, постепенно картина превращается в исследование весьма дискомфортных тем. Что такое свобода и какую цену человек готов за нее платить? Не лучше ли — или по крайней мере удобнее — заменить ее безопасностью? Или наркотическим забытьем, дающим иллюзию безопасности? Причем наркотиками могут быть не только запрещенные вещества, а такие вроде бы прекрасные вещи, как любовь, забота, родственная близость».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Цепь да цепь кругом».
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
- Режиссер: Брюс Дэвид Клейн
- В ролях: Лайза Миннелли, Питер Аллен, Шарль Азнавур, Рона Баррет, Мариза Беренсон, Джим Карузо
- Жанр: документальный, биография / США / 104 мин.
- В прокате: с 19 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Острые углы чуть сглажены — но это, думается, не от желания навести хрестоматийный глянец, а от искреннего восхищения, которым заражается и зритель. Да и сама Лайза, живая, полная энергии, чувства юмора, страсти и в свои 80 уж точно не захотела бы себе фильм-памятник. И "Невероятная, но правдивая история" получилась достойным ее фильмом-шоу, фильмом-праздником».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Завидное невероятное».
Частная жизнь
- Режиссер: Ребекка Злотовски
- В ролях: Джоди Фостер, Даниель Отой, Виржини Эфира, Матьё Амальрик, Венсан Лакост, Луана Байрами
- Жанр: детектив, триллер, комедия / Франция / 103 мин.
- Слоган: «Самые опасные секреты на кушетке психоаналитика»
- В прокате: с 19 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем, Злотовски недурно прошлась по нечистой совести Франции, до сих пор так и не разобравшейся толком со своим больше позорным, чем героическим, военным прошлым. И за эту абсурдистскую выходку фильму можно простить сюжетную сумятицу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не буди психо, пока оно тихо».
Домовенок Кузя 2
- Режиссер: Виктор Лакисов
- В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Полина Гагарина, Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, София Петрова
- Жанр: комедия, семейный, фэнтези / Россия / 92 мин.
- В прокате: с 19 марта
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым».
Картины дружеских связей
- Режиссер: Соня Райзман
- В ролях: Александр Паль, Мария Карпова, Соня Райзман, Руслан Братов, Гоша Токаев, Игорь Царегородцев
- Жанр: драма, комедия / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 19 марта
Кинопрокатчик «Пионер»: «Один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву».
Жемчуг
- Режиссер: Тина Баркалая
- В ролях: Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Дарья Полунеева
- Жанр: драма, комедия, семейный / Россия / 94 мин.
- В прокате: с 12 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Старшему поколению картина Тины Баркалаи может напомнить о сверхпопулярных в Советском Союзе индийских фильмах с их яркими красками, зажигательными танцами и непременными семейными тайнами, а тем, кто помоложе, — предложить ставший уже привычным в отечественном кино побег в некий вымышленный мир, где обитают люди, лишь формально похожие на наших с вами современников».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Хруст индийской булки».
Охота за тенью
- Режиссер: Ларри Ян
- В ролях: Джеки Чан, Чжан Цзыфэн, Тони Люн Ка-Фай, Цы Ша, Вэнь Цзюньхуэй, Чэйни Линь
- Жанр: боевик, криминал, детектив / Китай, Гонконг / 142 мин.
- В прокате: с 12 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «…при всей прелести дуэли двух ветеранов жанрового кино и остроумию нескольких сценарных деталей, фильм получился, увы, очень скучным. Имя Джеки Чана, конечно, обязывает, но с количеством драк, занимающих три четверти 140-минутного фильма режиссер переборщил. Дедушке очень хотелось доказать, что он еще ого-го: простим ветерану невинную слабость».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не стареют мышцой ветераны».
Инферно
- Режиссеры: Альваро Гарсиа Лекуона, Эдуардо Лекуона
- В ролях: Карла Коронадо, Янкель Стивен, Хулия Макео
- Жанр: ужасы / Мексика / 89 мин.
- Слоган: «Оно пришло за тобой»
- В прокате: с 12 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Место действия таких фильмов — как правило, или пребывающий в запустении, или, напротив, слишком "умный" семейный особняк в канадской, испанской или французской провинции (вариант — трущобы Сеула). Изолированной от мира героине на протяжении полутора часов что-то видится, что-то снится, что-то шуршится, что-то скребется, что-то скрипится. Во-первых и в-последних, это всегда смертельно скучно. Ну, и только в самом финале на экране появляется некая сущность, изводившая девушку. Причем толком объяснить, что это за тварь, у создателей фильма уже не хватает ни воображения, ни бюджета».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Артисты неоригинального жанра».
Калевала: первый викинг
- Режиссер: Антти Йокинен
- В ролях: Элиас Салонен, Ээро Ахо, Илкка Койвула, Олли Рахконен, Криста Косонен, Йоханнес Холопайнен
- Жанр: фэнтези, драма, история / Финляндия / 143 мин.
- В прокате: с 12 марта
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Воспитанный чужим племенем викинг попадает в рабство. Здесь он встречает последних представителей рода воинов, к которому принадлежали его родители. От них он узнает, что клан, который его вырастил, виновен в смерти его близких. Теперь единственный путь, который у него остается — путь мести».
Мой парень, манекен
- Режиссер: Дмитрий Николенко
- В ролях: Анастасия Панова, Денис Никитин, Полина Шашуро, Сергей Соцердотский, Камиль Ларин
- Жанр: мелодрама, фэнтези / Россия / 78 мин.
- В прокате: с 12 марта
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Вика — необычная девушка. Только она способна разглядеть в манекене заколдованного парня — пропавшего год назад сына владельца торгового центра. Надев на него волшебную маску, она оживила Радмира, но даже он не поверил Вике. Что уж говорить об окружающих, которые по велению древней магии не могут видеть и слышать Радмира. Вика доказывает ему, что магия реальна, и они объединяются, чтобы развеять чары».