Не стареют мышцой ветераны

На экранах — «Охота за тенью» (Bu Feng Zhui Ying) Ларри Янга. Михаил Трофименков получил стыдное удовольствие от возвращения 71-летнего Джеки Чана в пространство криминального боевика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По части количества драк с участием Джеки Чана режиссер явно переборщил

Фото: Jiangsu Film По части количества драк с участием Джеки Чана режиссер явно переборщил

Фото: Jiangsu Film

По своим актерским данным Джеки Чан, конечно, боже упаси, не Жан Габен и не Клинт Иствуд. Но с возрастом в нем появилось нечто, что роднит его с этими титанами. Он не из сегодняшнего дня, он из давнишних времен, он из числа тех, кого больше не делают: «ископаемое», «старый хрыч», «опытный охотник на хитрую лису» и как только еще не прозывают коллеги призванного из отставки полицейского Хуана Дечжуна.

Как водится в жанровом кино, он носит на сердце шрам: подвигнувшую его подать в отставку гибель напарника. Напялив потертую кожаную куртку, выгуливает разномастный выводок чужих собак. Не знает равных в искусстве уличной слежки, давно утраченном компьютерным поколением.

Если продолжать рискованные параллели, то ужин Хуана с Тенью (Тони Ка Фай Люн), «самым жестоким, самым опасным и так далее», конечно, далеко не легендарная встреча героев Роберта Де Ниро и Аля Пачино в «Схватке» (1996) Майкла Манна, но что-то общее сквозит.

Тень тоже из героев былых времен, ему тоже неуютно в информационной вселенной современного Макао, где происходит действие. Криптовалюту воровать со своей молодой бандой он научился, но что это за зверь такой, представляет с трудом. А уж как ее обналичивают, он, возможно, постигнет в следующей жизни, да и то вряд ли.

Правда, зашифрованные сообщения в банде Тени передаются с помощью азбуки Брайля. Более того, пузыри на упаковочной пленке Тень плющит вовсе не для успокоения стальных нервов, а опять-таки шифруя инструкции по Брайлю. Что это значит, как это работает на деле, понять невозможно, да и не нужно.

Но совершенно дикая деталь, которая якобы объясняет неуловимость налетчиков, придает фильму мимолетный сюрреалистический шарм.

За трапезой два старых волка старательно делают вид, что не знают, кто они такие на самом деле, с задушевностью пенсионеров-соседей, импровизирующих ужин, болтают ни о чем, наслаждаются устрицами, рыбой и чилийским красным. Прогулка по лезвию ножа ничуть не портит им аппетит. Но стоит Тени выйти за порог, как он отдает команду покончить с Хуаном: миссия, конечно, интересная, но невыполнимая силами даже взвода наемников, а не то что одинокого стрелка.

У Хуана и Тени есть еще кое-что общее. Оба они — благородные отцы, пусть и приемные. Хуан приблизил к себе из всей опергруппы Хэ Цюго (Чжан Цзыфэнь), дочь того самого погибшего напарника. Есть у Хуана пунктик — придумывать напарникам оригинальные псевдонимы вместо всех этих безликих «Альф» и «Браво». Хэ он присвоит кодовое имя «Хрюшка в цветочках», но та почти не обидится.

А Тень некогда усыновил чуть ли ни в полном составе детский дом, из воспитанников которого и сколотил свой отряд. Утепление образа, впрочем, несколько сомнительно, ввиду того что Тень собственноручно и кроваво казнит сыновей за малейший косяк. Зато коллизия с заброшенным детским домом позволяет ввести в фильм эпизод, в котором Тень одним ножичком расправляется с десятками хряков, размахивающих топорами.

Вернуть Хуана на действительную службу пришлось благодаря искусственному интеллекту, на который полиция чуть ли не молится.

Мало того, что ИИ что-то порой мерещится и он заставляет полицейские машины окружить площадь, на которой, по его ошибочному мнению, остановился автомобиль преступников, так ИИ еще и склонил полицейское начальство к ликвидации службы наружного наблюдения. Дескать, в наши дни преступник никуда не денется от уличных камер.

А вот Тень и его парни, грабящие криптохранилища, выходят из, казалось бы, безвыходных ситуаций способами, которые никакому ИИ не приснятся. Так, загнанные на самую верхотуру знаменитой башни «Макао», они покидают ее старым дедовским способом, на парашютах. Ну и мастерству переодеваться и менять внешность на ходу за какие-то наносекунды Тень их научил крепко.

Другое дело, что при всей прелести дуэли двух ветеранов жанрового кино и остроумии нескольких сценарных деталей фильм получился, увы, очень скучным. Имя Джеки Чана, конечно, обязывает, но с количеством драк, занимающих три четверти 140-минутного фильма, режиссер переборщил. Дедушке очень хотелось доказать, что он еще о-го-го. Простим ветерану невинную слабость.