Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завидное невероятное

В прокат выходит документальный фильм про Лайзу Миннелли

На экранах — документальный фильм «Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история» (Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story) Брюса Дэвида Клейна, посвященный легенде шоу-бизнеса, которой 12 марта этого года исполнилось 80 лет. Рассказывает Юлия Шагельман.

Авторы фильма рассказывают о Лайзе через важнейшие фигуры ее жизни, но то и дело возвращаются к главной героине, которая делится своей версией событий или отпускает хлесткий комментарий

Фото: «Русский Репортаж»

Фото: «Русский Репортаж»

Женщина без возраста — напудренное лицо, красная помада, черные ресницы, черные одежды, массивные серебряные браслеты, черное кепи поверх знаменитой, растиражированной на сотнях постеров, афиш и журнальных обложек стрижки — устраивается поудобнее в кресле. Знаменитый голос, чуть потускневший с годами, но мгновенно узнаваемый, командует: камеру повыше, пониже, чуть ближе, поверните слегка… вот, теперь хорошо. «Конечно, я знаю, как надо снимать,— смеется она.— Это у меня от папы».

Для советского, а потом российского зрителя Лайза Миннелли — прежде всего звезда фильма «Кабаре» (1972), неподражаемая и отчаянная Салли Боулз, встречающая наступление нацизма на развеселый веймарский Берлин песенкой, танцем, игривым взглядом из-под полей котелка. Эта роль принесла ей «Оскар», сделала звездой и навсегда зацементировала ее образ — с той самой стрижкой под Луизу Брукс, огромными глазищами с накладными ресницами и красными губами. Позже, на эстраде, к нему прибавились еще платья в пайетках, блеск которых, по замыслу культового модельера Роя Халстона, одевавшего Лайзу в жизни и на сцене, скрывал от публики пятна пота, а значит, тот труд и усилия, с которыми даются легкость и свобода.

Но для американцев, особенно старшего поколения, Лайза долгое время была той, кого сегодня называют nepo baby — дочерью голливудских небожителей, суперзвезды Джуди Гарленд и оскароносного режиссера Винсента Миннелли.

Родители развелись, когда Лайзе было пять (от следующего брака Джуди родила ей сводных сестру и брата), но оба присутствовали в ее жизни до самой своей смерти. Ей пришлось долго выбираться из тени матери и доказывать, что она — артистка со своей собственной, ни на кого не похожей индивидуальностью.

А что касается необычных на слух среднего американца имени и отцовской фамилии… Уже после «Кабаре» друзья и творческие партнеры Лайзы — режиссер Боб Фосс, композитор Джон Кэндер и поэт-песенник Фред Эбб — поставили и сняли для нее фильм-концерт «Лайза через букву "З"» (1972), в заглавной песне которого буквально объяснялось, как надо правильно произносить ее имя. За этот фильм Лайза получила премию «Эмми» — одну из составляющих престижного статуса EGOT для обладателей «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и театральной премии «Тони». Разумеется, Миннелли входит в их число.

Фосс и Кэндер уже покинули наш мир, а Эбб стал одной из «говорящих голов» в «Невероятной, но правдивой истории». Фильм поставлен достаточно традиционно, без революционных прорывов, свойственных самым знаменитым проектам Лайзы: воспоминания от первого лица друзей, коллег, поклонников, даже одного из бывших возлюбленных — танцовщика и актера Бена Верина; кадры хроники; записи старых интервью, отрывки из фильмов, редкие домашние видео, броские газетные заголовки. Время от времени авторы возвращаются к главной героине, которая делится своей версией событий или отпускает хлесткий комментарий.

Основной прием здесь — рассказ о Лайзе через фигуры людей, которые помогли ей стать той, кто она есть, в творческом смысле, а во многом и в человеческом. Это актриса, певица, композитор, хореограф Кей Томпсон, ставшая наставницей и, как бы мы сейчас сказали, имиджмейкером юной Лайзы. Это Шарль Азнавур, увидев которого на сцене, она поняла, как надо преподносить слова и смысл песен, и училась у него манере пения, движениям и тому, как подавать себя публике. Это уже упомянутые Фосс — постановщик «Кабаре», Кэндер и Эбб — авторы слов и музыки к ее лучшим песням, Халстон — создатель ее персонального стиля, превративший ее в законодательницу мод и пример для подражания.

Фильм не уходит и от таких тем, как алкогольная и наркотическая зависимости Лайзы, во многом унаследованные ею от матери, ее сложные отношения с Джуди, ее четыре брака и четыре же развода («О мертвых хорошо или ничего? — говорит ее друг Майкл Фейнштейн о последнем муже.— Он умер — это хорошо»), ее боль от невозможности иметь детей.

Острые углы чуть сглажены — но это, думается, не от желания навести хрестоматийный глянец, а от искреннего восхищения, которым заражается и зритель. Да и сама Лайза, живая, полная энергии, чувства юмора, страсти и в свои 80 уж точно не захотела бы себе фильм-памятник. И «Невероятная, но правдивая история» получилась достойным ее фильмом-шоу, фильмом-праздником.

Фотогалерея

Лайза Минелли и ее творчество

Предыдущая фотография
«Я всегда была папиной дочкой. Он давал мне уверенность, что я самая лучшая девочка на земле» &lt;br> Лайза Миннелли родилась 12 марта 1946 года в Лос-Анджелесе в семье режиссера Винсенте Миннелли и кинозвезды и певицы Джуди Гарленд. Профессиональная подготовка Лайзы началась с пяти лет — сначала балетный класс, уроки музыки, потом вокала, актерского мастерства. После школы девочка пропадала на студии Metro-Goldwyn-Mayer: отец разрешал ей присутствовать на съемках. Она впервые оказалась на сцене в шесть лет: мать пела в театре Palace в Лос-Анджелесе, а Лайза танцевала

«Я всегда была папиной дочкой. Он давал мне уверенность, что я самая лучшая девочка на земле» Лайза Миннелли родилась 12 марта 1946 года в Лос-Анджелесе в семье режиссера Винсенте Миннелли и кинозвезды и певицы Джуди Гарленд. Профессиональная подготовка Лайзы началась с пяти лет — сначала балетный класс, уроки музыки, потом вокала, актерского мастерства. После школы девочка пропадала на студии Metro-Goldwyn-Mayer: отец разрешал ей присутствовать на съемках. Она впервые оказалась на сцене в шесть лет: мать пела в театре Palace в Лос-Анджелесе, а Лайза танцевала

Фото: Keystone Pictures USA/Zuma Press/Kommersant Photo

Родители развелись, когда Лайзе было пять лет. По решению суда она жила по полгода с каждым из них. К 16 годам успела раз двадцать поменять школы, учась то в Калифорнии, то в Нью-Йорке, то в Лондоне &lt;br>На фото: с матерью Джуди Гарленд

Фото: SNAP/Entertainment Pictures/Zuma Press/Kommersant Photo

«Мама умерла не от чрезмерной дозы снотворного. Она просто устала жить» &lt;br>В 1964 году Миннелли выпускает первый альбом «Лайза! Лайза!», разошедшийся тиражом в полмиллиона экземпляров. Джуди Гарленд (на фото справа), чья карьера сильно шла на убыль, фактически использовала дочь для попытки вернуть к себе интерес. К примеру, после одного совместного выступления она услала Лайзу со сцены и на овации отвечала одна. В 1969 году Джуди Гарленд была найдена мертвой. Как показало следствие, причиной смерти стала случайная передозировка барбитуратов

Фото: Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo

В 1969 году после смерти матери врачи прописали ей транквилизаторы. Скоро Миннелли осознала, что не может без них обходиться. Так продолжалось четырнадцать лет, пока в 1983 году ее третий муж Марк Геро (на фото) не уговорил Лайзу лечь в престижную клинику Betty-Ford, где тогда как раз лечилась Элизабет Тэйлор. Там Лайза провела около года

В 1969 году после смерти матери врачи прописали ей транквилизаторы. Скоро Миннелли осознала, что не может без них обходиться. Так продолжалось четырнадцать лет, пока в 1983 году ее третий муж Марк Геро (на фото) не уговорил Лайзу лечь в престижную клинику Betty-Ford, где тогда как раз лечилась Элизабет Тэйлор. Там Лайза провела около года

Фото: AP

«Ощутив свободу впервые в 20 лет, я решила: хватит быть взрослой, хочу побыть ребенком» &lt;br> В 1965 году 19-летняя Лайза Миннелли стала лауреатом награды Тоny как лучшая актриса мюзикла (за роль во «Флоре»). С этого началась слава: концертные залы и варьете, где выступала Лайза, собирали полные залы

Фото: AP

В 1966 году Лайза сыграла эпизодическую роль в фильме «Чарли Бабблз» Альберта Финнэя. А после почти двухлетней паузы — сразу два фильма: «Бесплодная кукушка» и «Скажи, что ты любишь меня, Джуни Мун»

В 1966 году Лайза сыграла эпизодическую роль в фильме «Чарли Бабблз» Альберта Финнэя. А после почти двухлетней паузы — сразу два фильма: «Бесплодная кукушка» и «Скажи, что ты любишь меня, Джуни Мун»

Фото: Keystone Pictures USA/Zuma Press/Kommersant Photo

Первым мужем Лайзы был австралийский кантри-певец Питер Аллен (на фото), оказавшийся гомосексуалом. Они развелись через два года после свадьбы. От второго мужа — Джека Хейли-младшего — она ушла к Мартину Скорсезе. С третьим — скульптором Марком Герро — Лайзе удалось прожить двенадцать лет, но и этот брак распался

Первым мужем Лайзы был австралийский кантри-певец Питер Аллен (на фото), оказавшийся гомосексуалом. Они развелись через два года после свадьбы. От второго мужа — Джека Хейли-младшего — она ушла к Мартину Скорсезе. С третьим — скульптором Марком Герро — Лайзе удалось прожить двенадцать лет, но и этот брак распался

Фото: AP

Помимо браков на счету Миннелли многочисленные романы — с Питером Селлерсом, Шарлем Азнавуром, Робертом Де Ниро (на фото), Михаилом Барышниковым

Помимо браков на счету Миннелли многочисленные романы — с Питером Селлерсом, Шарлем Азнавуром, Робертом Де Ниро (на фото), Михаилом Барышниковым

Фото: MGM/Entertainment Pictures/Zuma Press/Kommersant Photo

«Я хочу стать богатой» &lt;br> В 70-е годы в одном из ночных клубов Лас-Вегаса Миннелли за неделю выступлений получала до $60 тыс.— огромную по тем временам сумму. Кроме выступлений на сцене Миннелли не пренебрегала и другими источниками дохода: помимо акций, ей принадлежало большое количество недвижимости, в том числе в 70-е годы она являлась совладелицей одного из торговых центров в Нью-Йорке

Фото: Keystone Pictures USA/Zuma Press/Kommersant Photo

После оглушительного успеха в знаменитом парижском зале Оlimpia пришла и европейская известность. Французы прозвали Лайзу «маленькой американской Эдит Пиаф»

Фото: Keystone Pictures USA/Zuma Press/Kommersant Photo

Знаменитый фильм «Кабаре» Боба Фосса 1972 года был основан на одноименном бродвейском мюзикле, сюжет которого был заимствован из «Берлинских рассказов» Кристофера Ишервуда. Мюзикл поставил известный режиссер и продюсер Гарольд Принс. Дуэт Лайза Миннелли — Джоэль Грей оказался блистательным. Что касается ее роли «божественной декадентки Салли Боулс», то все критики словно сговорились: «такие роли актеры ищут всю жизнь» (The Times) &lt;br>На фото: Лайза Миннелли с актером Майклом Йорком

Фото: Keystone Pictures USA/Zuma Press/Kommersant Photo

Впервые Лайза сыграла гастролирующую в предвоенной Германии певицу кабаре Салли Боулз на сцене Бродвея в 1966 году. Но только в фильме, по мнению критиков, характер Салли достиг максимальной выразительности &lt;br>На фото: кадр из фильма

Фото: SNAP/Entertainment Pictures/Zuma Press/Kommersant Photo

Лайза была удостоена премии «Оскар» за исполнение главной роли, сам фильм получил целых семь золотых статуэток Американской академии киноискусства. Правда, в СССР фильм разрешили лишь в 1989 году

Фото: AP

После «Кабаре» от Лайзы ждали только гениальных ролей, но не все они оказывались столь же блистательными. В 1973 году она снялась в фильме «Шоу Лайзы с Z». В фильме «Это покажет время» в 1976 году режиссером стал ее отец Винсенте Миннелли, а в 1977 году ее пригласили на роль певицы в знаменитом «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Мартин Скорсезе. Затем последовали фильмы «Артур» (1981, кадр на фото) и «Это танец» (1984). А в 1986 году новый успех принес «Полицейский по найму» Джерри Лондона

После «Кабаре» от Лайзы ждали только гениальных ролей, но не все они оказывались столь же блистательными. В 1973 году она снялась в фильме «Шоу Лайзы с Z». В фильме «Это покажет время» в 1976 году режиссером стал ее отец Винсенте Миннелли, а в 1977 году ее пригласили на роль певицы в знаменитом «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Мартин Скорсезе. Затем последовали фильмы «Артур» (1981, кадр на фото) и «Это танец» (1984). А в 1986 году новый успех принес «Полицейский по найму» Джерри Лондона

Фото: Glasshouse/Entertainment Pictures/Zuma Press/Kommersant Photo

Как и ее родители, Миннелли в начале 1992 года была удостоена звезды на Аллее славы. Тогда же на экраны вышел фильм «Сценический дебют» Льюиса Джилберта. Это веселая комедия об энтузиастах степа, об их надеждах, сомнениях. Для Миннелли фильм стал важным потому, что «степ делает тебя счастливой и ты производишь столько шума, сколько душе угодно. Ты чувствуешь себя ребенком, сбежавшим со скучных уроков». За 5 недель съемок Лайза потеряла 6 кг, потом еще 5 кг за восемь недель подготовки к концертам

Как и ее родители, Миннелли в начале 1992 года была удостоена звезды на Аллее славы. Тогда же на экраны вышел фильм «Сценический дебют» Льюиса Джилберта. Это веселая комедия об энтузиастах степа, об их надеждах, сомнениях. Для Миннелли фильм стал важным потому, что «степ делает тебя счастливой и ты производишь столько шума, сколько душе угодно. Ты чувствуешь себя ребенком, сбежавшим со скучных уроков». За 5 недель съемок Лайза потеряла 6 кг, потом еще 5 кг за восемь недель подготовки к концертам

Фото: Nancy Kaszerman/Zuma Press/Kommersant Photo

Лайза Миннелли бывала в России несколько раз. Во время одного из своих приездов в 1997 году она вручила чек на 50 млн рублей для московской школы-интерната №12

Лайза Миннелли бывала в России несколько раз. Во время одного из своих приездов в 1997 году она вручила чек на 50 млн рублей для московской школы-интерната №12

Фото: Наталья Медведева / Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1996 году Миннелли перенесла тяжелую операцию на ноге (укрепили берцовую кость железными штырями). Свое 50-летие она отметила альбомом «Gently», номинированным на премию «Грэмми» &lt;br>На фото: Лайза Миннелли и Лучано Паваротти

Фото: Reuters

Четвертым мужем Лайзы стал промоутер актрисы Дэвид Гест (на фото). Супруги прожили вместе всего 16 месяцев и разошлись. Детей у Лайзы нет

Фото: Alpha/Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo

В 2010 году она сыграла саму себя в фильме «Секс в большом городе 2», за что в итоге получила номинацию на «Золотую малину» как худшая актриса второго плана. В следующий раз появление Миннелли в кино также ограничилось камео: в комедии-мюзикле «Маппеты» (2011) и музыкальном сериале «Смэш» (2013)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Вы ничего не можете поделать с тем, что прошло вчера. Это закончилось. Это прошло. Ничего нельзя сделать, ни черта. И не нужно бояться завтрашнего дня, потому что он еще не наступил. Вы должны оставаться там, где вы есть, в середине, в сегодняшнем дне, и тогда все в порядке»

Фото: Reuters / Adrees Latif

Следующая фотография
1 / 20

Смотреть

Новости компаний Все