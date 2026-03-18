Завидное невероятное

На экранах — документальный фильм «Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история» (Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story) Брюса Дэвида Клейна, посвященный легенде шоу-бизнеса, которой 12 марта этого года исполнилось 80 лет. Рассказывает Юлия Шагельман.

Фото: «Русский Репортаж» Авторы фильма рассказывают о Лайзе через важнейшие фигуры ее жизни, но то и дело возвращаются к главной героине, которая делится своей версией событий или отпускает хлесткий комментарий

Женщина без возраста — напудренное лицо, красная помада, черные ресницы, черные одежды, массивные серебряные браслеты, черное кепи поверх знаменитой, растиражированной на сотнях постеров, афиш и журнальных обложек стрижки — устраивается поудобнее в кресле. Знаменитый голос, чуть потускневший с годами, но мгновенно узнаваемый, командует: камеру повыше, пониже, чуть ближе, поверните слегка… вот, теперь хорошо. «Конечно, я знаю, как надо снимать,— смеется она.— Это у меня от папы».

Для советского, а потом российского зрителя Лайза Миннелли — прежде всего звезда фильма «Кабаре» (1972), неподражаемая и отчаянная Салли Боулз, встречающая наступление нацизма на развеселый веймарский Берлин песенкой, танцем, игривым взглядом из-под полей котелка. Эта роль принесла ей «Оскар», сделала звездой и навсегда зацементировала ее образ — с той самой стрижкой под Луизу Брукс, огромными глазищами с накладными ресницами и красными губами. Позже, на эстраде, к нему прибавились еще платья в пайетках, блеск которых, по замыслу культового модельера Роя Халстона, одевавшего Лайзу в жизни и на сцене, скрывал от публики пятна пота, а значит, тот труд и усилия, с которыми даются легкость и свобода.

Но для американцев, особенно старшего поколения, Лайза долгое время была той, кого сегодня называют nepo baby — дочерью голливудских небожителей, суперзвезды Джуди Гарленд и оскароносного режиссера Винсента Миннелли.

Родители развелись, когда Лайзе было пять (от следующего брака Джуди родила ей сводных сестру и брата), но оба присутствовали в ее жизни до самой своей смерти. Ей пришлось долго выбираться из тени матери и доказывать, что она — артистка со своей собственной, ни на кого не похожей индивидуальностью.

А что касается необычных на слух среднего американца имени и отцовской фамилии… Уже после «Кабаре» друзья и творческие партнеры Лайзы — режиссер Боб Фосс, композитор Джон Кэндер и поэт-песенник Фред Эбб — поставили и сняли для нее фильм-концерт «Лайза через букву "З"» (1972), в заглавной песне которого буквально объяснялось, как надо правильно произносить ее имя. За этот фильм Лайза получила премию «Эмми» — одну из составляющих престижного статуса EGOT для обладателей «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и театральной премии «Тони». Разумеется, Миннелли входит в их число.

Фосс и Кэндер уже покинули наш мир, а Эбб стал одной из «говорящих голов» в «Невероятной, но правдивой истории». Фильм поставлен достаточно традиционно, без революционных прорывов, свойственных самым знаменитым проектам Лайзы: воспоминания от первого лица друзей, коллег, поклонников, даже одного из бывших возлюбленных — танцовщика и актера Бена Верина; кадры хроники; записи старых интервью, отрывки из фильмов, редкие домашние видео, броские газетные заголовки. Время от времени авторы возвращаются к главной героине, которая делится своей версией событий или отпускает хлесткий комментарий.

Основной прием здесь — рассказ о Лайзе через фигуры людей, которые помогли ей стать той, кто она есть, в творческом смысле, а во многом и в человеческом. Это актриса, певица, композитор, хореограф Кей Томпсон, ставшая наставницей и, как бы мы сейчас сказали, имиджмейкером юной Лайзы. Это Шарль Азнавур, увидев которого на сцене, она поняла, как надо преподносить слова и смысл песен, и училась у него манере пения, движениям и тому, как подавать себя публике. Это уже упомянутые Фосс — постановщик «Кабаре», Кэндер и Эбб — авторы слов и музыки к ее лучшим песням, Халстон — создатель ее персонального стиля, превративший ее в законодательницу мод и пример для подражания.

Фильм не уходит и от таких тем, как алкогольная и наркотическая зависимости Лайзы, во многом унаследованные ею от матери, ее сложные отношения с Джуди, ее четыре брака и четыре же развода («О мертвых хорошо или ничего? — говорит ее друг Майкл Фейнштейн о последнем муже.— Он умер — это хорошо»), ее боль от невозможности иметь детей.

Острые углы чуть сглажены — но это, думается, не от желания навести хрестоматийный глянец, а от искреннего восхищения, которым заражается и зритель. Да и сама Лайза, живая, полная энергии, чувства юмора, страсти и в свои 80 уж точно не захотела бы себе фильм-памятник. И «Невероятная, но правдивая история» получилась достойным ее фильмом-шоу, фильмом-праздником.