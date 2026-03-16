Артисты неоригинального жанра

В прокате — мексиканский фильм ужасов Альваро Гарсии Лекуоны и Эдуардо Лекуоны «Инферно» (No me sigas). Михаилу Трофименкову показалось, что этот фильм он уже смотрел, и не один раз.

Фото: Blumhouse Productions

Прокатчики опять учудили с названием. «Инферно» — это вообще-то помпезный, оперный кошмар великого итальянца Дарио Ардженто (1980), где речь шла сразу о трех обителях зла, некогда воздвигнутых для трех всемогущих ведьм в Риме, Фрайбурге и Нью-Йорке. Мексиканский же фильм в оригинале называется «Не следуй за мной».

Правильнее было бы окрестить фильм «No me mires» — «Не смотри меня». Потому что братьями-близнецами этого опуса и мировое кино, и наш прокат кормят зрителей с извращенной регулярностью.

Место действия таких фильмов — как правило, или пребывающий в запустении, или, напротив, слишком «умный» семейный особняк в канадской, испанской или французской провинции (вариант — трущобы Сеула). Изолированной от мира героине на протяжении полутора часов что-то видится, что-то снится, что-то шуршится, что-то скребется, что-то скрипится. Во-первых и в-последних, это всегда смертельно скучно. Ну, и только в самом финале на экране появляется некая сущность, изводившая девушку. Причем толком объяснить, что это за тварь, у создателей фильма уже не хватает ни воображения, ни бюджета.

Лекуоны для разнообразия поместили действие не в глухомань, а в самое сердце Мехико, в особняк «Трансатлантика», воздвигнутый в 1958 году как «воплощение мечты о прорыве Мексики в "первый мир"». С геополитикой что-то не заладилось, а особняк, из которого потихоньку дезертировали все жильцы, стал ассоциироваться с черной магией.

Во-первых, потому что там, вскоре после строительства, умерла некая актриса. Во-вторых, потому что там случился пожар, пусть и небольшой. В-третьих — тут у сценаристов мысли закончились,— потому что… потому что в 1985 году в Мексике случилось страшное землетрясение.

В наши дни в одну из разоренных квартир заселяется Карла (Карла Коронадо). Девушка надеется стать звездой видеоблогов со своими «Жуткими историями». Ну, а дальше все, как и было сказано, шуршит, скрипит да еще и невыносимо воняет. С потолка капает кровь, на стене для пущего, наверное, ужаса нарисован мужской половой член, а Карла периодически всхлипывает: «Кто здесь?» И судорожно гуглит: «Как понять, что у меня в доме живет привидение?»

Люстра дрожит, лампочка мигает, в духовке кто-то прячется. Пропадает любимая собачка героини по кличке Валерьяна, которую Карла зачем-то притащила в проклятое место. Андрес, полюбовник Карлы, с каждым визитом к ней все многозначительнее намекает на то, что задушил безнадежно больную маму подушкой.

В конце концов, опять-таки при помощи гугля, Карла выясняет, что угодила в лапы секты миронистов — некромантов, озабоченных поисками вечной молодости.

Право слово, могла бы эту страшную тайну раскрыть, полеживая дома на диване. И собачка бы осталась жива, и Андрес не явил бы свою нечеловеческую сущность, и зрителям не пришлось бы полтора часа клевать носом.