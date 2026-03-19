Главные новости за 19 марта. Ростов-на-Дону и область

С территории Ростовской области ограничен вывоз молока, продукции животного происхождения и живого поголовья ввели из-за вспышек инфекционных болезней в России.

Правительство Ростовской области приняло решение о проведении процедуры финансового оздоровления АО «РостовАвтоДор». Инвентаризация финансово-хозяйственной деятельности, проведенная новым менеджментом в 2025 году, показала критическое состояние предприятия.

В Ростовской области штраф за неоплаченную парковку подняли до 3 тыс. рублей. Действующий тариф не менялся с 2014 года и являлся одним из самых низких в России.

Обанкротившийся зернотрейдер «Южный Центр Агрогрупп» повторно выставил на торги элеватор по ул. 1-я Луговая/ул. 2-я Луговая, 22/21 в Ростове-на-Дону за 235,4 млн руб. За счет реализации имущества конкурсный управляющий компании намерен погасить долг перед кредитором — производителем пластмассы ООО «Вектор».

За первые десять недель 2026 года в Ростовской области объем продаж антигистаминных препаратов вырос до 106,2 млн руб. Это на 11% больше, чем аналогичный период 2025 года.

Ростовский футбольный клуб снова оштрафовали за неприемлемое поведение болельщиков. Инцидент произошел во время мачта Кубка России, где ФК «Ростов» играл с махачкалинским «Динамо». Зрители скандировали оскорбительные выражения и использовали ненормативную лексику.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Верховного суда разрешила возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Советского районного суда Олега Батальщикова. Согласно версии следствия, экс-судья получал взятки от заинтересованных лиц за вынесение решений в их пользу.