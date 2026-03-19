На Дону запустили процедуру финансового оздоровления «РостовАвтоДор»

Правительство Ростовской области приняло решение о проведении процедуры финансового оздоровления АО «РостовАвтоДор». Об этом сообщает пресс-служба минтранса региона.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Согласно данным портала проверки контрагента rusprofile, АО «Ростовавтодор» действует с сентября 2024 года и зарегистрирована в городе Азов. Единственным учредителем выступает Ростовская область. На конец 2024 года в компании работало более 1,1 тыс. человек. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог. Кроме того, организация обладает рядом лицензий, включая право пользования недрами, медицинскую деятельность и перевозки пассажиров различным транспортом, что говорит о ведении регулируемых видов деятельности.

По информации министерства, инвентаризация финансово-хозяйственной деятельности, проведенная новым менеджментом в 2025 году, показала критическое состояние предприятия. Выяснилось, что прежнее руководство неадекватно оценивало экономическое положение организации и скрывало реальную ситуацию. По результатам проверки установлено, что компания фактически доведена до финансового краха. У предприятия накопились долговые обязательства, не обеспеченные доходами, при этом бюджет намеренно не сбалансировали.

Власти региона заявили о нецелесообразности субсидирования коммерческой организации из областной казны, особенно в условиях напряженного социально-ориентированного бюджета. «РостовАвтоДор» ведет коммерческую деятельность на тех же условиях, что и другие участники рынка. Отмечается, что сотрудникам компании обеспечат меры социальной защиты.

Константин Соловьев