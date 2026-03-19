На Дону продажи препаратов от аллергии выросли на 11%

За первые десять недель 2026 года в Ростовской области объем продаж антигистаминных препаратов в денежном выражении составил 106,2 млн руб., что на 11% больше, чем аналогичный период 2025 года, когда препаратов от аллергии в регионе было продано на почти 95,7 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В количественном выражении рост показателя составил 4,4%. За первые десять недель 2025 года было продано 349,8 тыс. упаковок, а 2026 года — 365 тыс. единиц.

Рост аптечных продаж препаратов от аллергии в денежном выражении отмечен и в первую неделю марта 2026 года — 10,9 млн руб. Рост показателя год к году — 5,8%. При этом отмечено падение продаж этих препаратов в количественном выражении на 1,6%. Если в начале марта 2025 года было реализовано 38,1 тыс. упаковок, то в марте 2026 года — 37,5 тыс. штук.

По данным аналитиков, самый значительный прирост продаж антигистаминных препаратов в Ростовской области был отмечен во вторую неделю февраля 2025 года. В этот период лекарств от аллергии было продано на 11,8 млн руб., что на 16,2% больше год к году. Рост на 8,8% отмечен и в количественном выражении.

В число самых популярных антигистаминных препаратов в регионе за первые 10 недель 2026 года вошли Тералиджен — 15,7% от общего объема продаж, Супрастин — 9%, Зодак — 8,3%, Донормил — 8,1% и Цетрин — 8%.

Наталья Белоштейн