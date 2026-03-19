Верховный суд утвердил решение о преследовании ростовского экс-судьи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Верховного суда дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Советского районного суда Олега Батальщикова. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Согласно версии следствия, экс-судья получал взятки от заинтересованных лиц за «вынесение решений в их пользу». Полученные средства он делил с председателем суда и коллегами, которые выносили неправомерные решения.

«Батальщиков обратился с административным исковым заявлением об отмене решения, указав, что не причастен к совершению преступлений. Судебная коллегия по административным делам отказала в удовлетворении требований»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во взяточничестве также подозреваются Елена Коблева, экс-председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону, и двое судей в отставке — Наталья Цмакалова и Артур Маслов.

