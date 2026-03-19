ФК «Ростов» оштрафовали за неприемлемое поведение болельщиков

Ростовский футбольный клуб снова оштрафовали за неприемлемое поведение болельщиков. Соответствующее решение 13 марта вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Инцидент произошел во время мачта Кубка России, где ФК «Ростов» играл с махачкалинским «Динамо». Зрители скандировали оскорбительные выражения и использовали ненормативную лексику. После пересмотра эпизода эксперты КДК РФС приняли решение оштрафовать клуб на 10 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», клуб ранее был оштрафован на 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды). Дмитрий Чистяков был удален главным арбитром после двух желтых карточек, а Илья Вахания получил прямую красную карточку в самом конце матча.

Мария Хоперская