В Ростове зернотрейдер-банкрот повторно продает элеватор за 235 млн рублей

Признанный банкротом зернотрейдер «Южный Центр Агрогрупп» повторно выставил на торги элеватор по ул. 1-я Луговая/ул. 2-я Луговая, 22/21 в Ростове-на-Дону за 235,4 млн руб. За счет реализации имущества конкурсный управляющий компании намерен погасить долг перед кредитором — производителем пластмассы ООО «Вектор». Торги пройдут 10 июня 2026 года.

ООО «Южный Центр Агрогрупп» повторно признано банкротом в июне 2025 года после того, как суд удовлетворил иск ООО «Вектор» в размере 239 млн руб., из которых 238,8 млн руб. – основной долг, 200 тыс. руб. – расходы по уплате государственной пошлины. Конкурсным управляющим зернотрейдера был назначен Олег Гвоздев. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Осенью 2023 года «Вектор» погасил требования реестровых кредиторов «Южного центра Агрогрупп» на указанную сумму в рамках первого дела о банкротстве, после чего арбитражный суд дело закрыл. Средства предоставлялись на условиях беспроцентного займа сроком в 30 календарных дней. Однако долг не был погашен.

В связи с этим компания «Вектор» и еще один кредитор — ООО «Комсомольские Зори», обратились в суд с заявлением о признании ООО «Южный центр Агрогрупп» банкротом. Решением арбитражного суда 5 июня 2025 года зернотрейдер был признан несостоятельным. Задолженность перед «Комсомольскими Зорями» составила 84 млн руб.

Для погашения долгов конкурсный управляющий начал реализацию имущества зерновой компании, основным активом которой является зерновой элеватор в промзоне Ростова. Впервые на торги элеватор был выставлен в ноябре 2025 года за 261,6 млн руб., но тогда они были отменены, так как на аукцион не было подано ни одной заявки.

В середине марта 2026 года конкурсный управляющий объявил о повторном проведении торгов по реализации имущества ООО «Южный центр Агрогрупп». Кроме зернового элеватора, на аукцион выставлены нежилые помещения в представительстве компании в Москве, комнаты в административном корпусе в Батайске и ячмень.

Начальная цена за зерновой элеватор составляет 235,4 млн руб., что на 26,2 млн ниже, чем в ноябре 2025 года, на помещения в Москве — 107,4 млн руб., на помещения в Батайске — 7,9 млн руб., а на 1,3 тыс. т ячменя — 16,7 млн руб.

Аукцион состоится 10 июня 2026 года.

Конкурсный управляющий ООО «Южный центр Агрогрупп» Олег Гвоздев не смог предоставить комментарий «Ъ-Ростов».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный центр Агрогрупп» зарегистрировано 8 августа 2023 года в Батайске. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном. Размер уставного капитала — 3,2 млн руб.

Наталья Белоштейн