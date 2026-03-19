Штраф за неоплаченную парковку в Ростове-на-Дону вырос до 3 тысяч рублей

В Ростовской области приняли документ, по которому штраф за неоплаченную парковку увеличивается с 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Действующий тариф не менялся с 2014 года и являлся одним из самых низких в России, отмечается в сообщении. По данным департамента автомобильных дорог, в настоящее время в центральной части Ростова-на-Дону наблюдается серьезная проблема с запаркованностью улиц. Водители ставят автомобили во втором и третьем рядах на проезжей части, а также оставляют машины на трамвайных путях.

«Организация платного парковочного пространства позволяет нам структурировать автомобильные потоки и эффективно использовать имеющиеся парковочные места в городе», — приводят слова директора департамента Дениса Водопьянова. — «А увеличение размера штрафа будет способствовать формированию дисциплины наших водителей».

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в 2025 году объем поступлений в бюджет Ростова-на-Дону от штрафов за неоплаченную парковку достиг 132,1 млн руб., что на 89% больше поступлений от оплаты парковочных мест — 14,4 млн руб.

Константин Соловьев