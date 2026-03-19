Один человек пострадал при взрыве газа в МКД Туапсе

В Туапсе утром 19 марта произошел взрыв газового баллона в многоквартирном жилом доме, в результате которого пострадал один человек. Инцидент был зафиксирован в двухэтажном доме на улице Сочинской, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сигнал о происшествии поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 08:53. Уже через несколько минут, в 08:57, на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. По результатам первичного осмотра было установлено, что взрыв произошел на втором этаже в квартире №7. Речь идет о детонации газового баллона без последующего возгорания.

В результате происшествия были зафиксированы повреждения внутри жилого помещения. В частности, деформирована межкомнатная перегородка, а также нарушена целостность остекления. При этом уточняется, что сам дом не подключен к централизованной системе газоснабжения, что исключает утечку бытового газа из стационарных сетей.

По предварительным данным, погибших нет. Пострадал один мужчина, ему оказана необходимая помощь. Информация о степени тяжести полученных травм не уточняется.

Для ликвидации последствий происшествия и проведения необходимых мероприятий были привлечены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Всего в работах участвовали 22 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС России — 10 специалистов и три единицы техники.

Ранее аналогичное происшествие было зафиксировано в Сочи, где в результате взрыва бытового газа в квартире многоквартирного дома погиб один человек, еще трое получили травмы. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время обстоятельства инцидента в Туапсе уточняются, профильные службы продолжают работу на месте происшествия.

Мария Удовик