Лидер ЛДПР взял на личный контроль расследование гибели рыбы в реке Ея на Кубани

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил запросы главам Минприроды и Росрыболовства после сообщений о гибели десятков тонн рыбы в реке Ея в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Жители Щербиновского и Ейского районов сообщили о массовой гибели водных обитателей и опубликовали информацию в социальных сетях. Местные власти пока не смогли объяснить причины происшествия, а экологи указывают на заиливание русла и токсичные выбросы.

Политик обратился к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением включить водоем в федеральный проект «Вода России». Это позволит провести системную расчистку русла и улучшить экологическое состояние за счет бюджетных средств.

Руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову Слуцкий направил требование организовать надзорные мероприятия и взять ситуацию с сохранением водных биоресурсов на личный контроль.

«Проблемные вопросы с гибелью рыб на данной реке не являются единичным случаем, такие происшествия возникают ежегодно, при этом решений, направленных на предотвращение, до сих пор не принято. Прошу организовать проведение надзорных мероприятий по изложенному факту и взять на личный контроль ситуацию с сохранением водных биоресурсов в реке Ея»,— отметил Леонид Слуцкий.

Алина Зорина