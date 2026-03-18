Главные новости за 18 марта. Сочи

В Мещанском районном суде Москвы 18 марта 2026 года стартовало рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего главы города Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины Копайгородской, а также их помощника Александра Пасунько. Следующее судебное заседание по данному делу предварительно назначено на 2 апреля 2026 года.

Железнодорожный вокзал Адлера сохраняет лидерство по объему пассажирских перевозок среди транспортных узлов юга России. За первые два месяца 2026 года услугами вокзала воспользовались порядка 715 тыс. человек.

Сириус собрал 293 млн руб. туристического налога в 2025 году. Налог уплачивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги временного проживания.

В 2026 году на территории муниципального образования планируется ввести в эксплуатацию 402,6 тыс. кв. м жилой площади. Значительная доля в этом объеме приходится на сегмент индивидуального жилищного строительства: порядка 297 тыс. «квадратов» составят частные дома.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после отмены временных ограничений, введенных минувшей ночью. По состоянию на вечер 18 марта воздушная гавань обслуживает пассажиров и самолеты в соответствии с расписанием.

Мещанский районный суд Москвы отказался менять меру пресечения супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, обвиняемой в получении взяток на 248 млн руб. и других коррупционных преступлениях. Защита подала ходатайство о проведении предварительного слушания для исключения некоторых доказательств и об изменении меры пресечения на домашний арест, чтобы дети Копайгородских могли общаться с матерью.